城市建設要多算“安全賬”

中評社北京10月28日電／近日，有媒體連續報道山東濟南“傷人的斑馬線”，引發社會廣泛關注。對此，濟南市有關部門作出回應，表示將全面推廣防滑斑馬線，以保障市民安全。這種及時回應市民關切的做法，引來各方點贊。



隨著城市管理的規範化，不少城市的斑馬線隨處可見。然而，個別城市的斑馬線在保障人們出行安全的同時，也存在一些安全隱患。比如，有的斑馬線塗料過厚，成為行駛障礙，有的則缺乏防滑塗料，遇到雨雪天氣容易造成過往行人和車輛打滑。令人欣喜的是，濟南市有關部門積極應對群眾的反映，在短時間內採取改進措施，這種“百姓有所呼，政府有所應”的做法值得肯定。



群眾利益無小事。就城市建設而言，要多算“安全賬”。在信息時代，群眾訴求渠道日益寬泛，撥打電話、發短信、發微信等，都可以把城市管理存在的問題及時反饋給相關職能部門。對於群眾反映的城市管理問題能否做到及時有效地處理，立即整改，直接考驗著職能部門的快速反應能力和民生情懷。有些職能部門面對群眾反映的問題，不推諉，不扯皮，積極主動作為，“聞過即改”。有些職能部門則置若罔聞，甚至愛答不理，顯然與人民群眾的要求相去甚遠。



城市管理存在的問題往往不是一個部門的事情。面對系統工程，算好“安全賬”，對於城市管理部門來講，就要注意認真聽取群眾的意見和建議，多在改進工作上下功夫，把工作做在平時，這樣才能切實防患於未然。



來源：經濟日報 作者：李紅軍

