新時代建設美麗中國的科學指南

中評社北京10月28日電／生態興則文明興，生態衰則文明衰。生態環境是關係黨的使命宗旨的重大政治問題，也是關係民生的重大社會問題。《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》(以下簡稱《綱要》)為新時代建設美麗中國提供了科學指南，我們必須以高度的政治自覺、思想自覺和行動自覺抓好貫徹落實，堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路，讓人民群眾在綠水青山中共享自然之美、生命之美、生活之美。



(一)



習近平總書記指出：“自然是生命之母，人與自然是生命共同體，人類必須敬畏自然、尊重自然、順應自然、保護自然。”作為“十四個堅持”中的重要一條，“堅持人與自然和諧共生”為美麗中國建設提供了根本遵循。



《綱要》強調，“人與自然的關係是人類社會最基本的關係”。人首先是自然存在物，人依靠自然生活，自然是人類社會存在和發展的客觀前提和物質基礎。人類善待自然，自然也會回饋人類，人與自然是共生關係，理應保持和諧與平衡。在原始文明、農業文明社會中，人類依附於自然，靠天吃飯，其認識自然和改造自然的實踐活動，不論從廣度還是深度看，均十分有限，談不上對自然的嚴重破壞，即使有破壞，自然基本上也能實現自我修復。但工業文明產生以後，以機器為代表的科學技術極大地提高了人類認識自然和改造自然的能力，人類一度以自然的主宰和征服者面目出現，自然生態環境遭到了前所未有的嚴重破壞，造成許多不可挽回的生態危機和災難。對此，恩格斯曾深刻指出，我們不要過分陶醉於我們人類對自然界的勝利。對於每一次這樣的勝利，自然界都對我們進行報復。由此可見，建設美麗中國，必須堅持人與自然和諧共生，動員全社會力量推進生態文明建設。



(二)



在人類認識和改造自然的實踐活動中，曾形成了人類中心主義和自然中心主義兩種對立的觀點，人為割裂了人與自然的關係。正確處理人與自然的關係，必須摒棄機械思維和二元對立思維，堅持馬克思主義唯物辯證的科學思維方式。



習近平總書記指出：“我們既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山。”這深刻揭示了綠水青山與金山銀山、生態環境保護與經濟發展之間的辯證統一關係。《綱要》強調，“經濟發展不應是對資源和生態環境的竭澤而漁，生態環境保護也不應是捨棄經濟發展的緣木求魚，而是要堅持在發展中保護、在保護中發展”。我們務必要摒棄錯誤的傳統觀念，破解生態環境保護與經濟發展的兩難困境，樹立綠水青山與金山銀山、生態環境保護與經濟發展可以兼得的新觀念。生態環境沒有替代品，用之不覺，失之難存。絕不能以犧牲生態環境為代價換取經濟的一時發展。我們還應看到，綠水青山就是金山銀山，綠水青山既是自然財富、生態財富，又是社會財富、經濟財富。綠水青山就是“金飯碗”，其所蘊含的生態產品價值在一定條件下能夠轉化為金山銀山。



習近平總書記指出，“山水林田湖草是生命共同體”。按照生態系統的整體性、系統性及其內在規律，統籌考慮自然生態各要素之間及人與自然之間的有機關係，體現了馬克思主義系統論的科學思維方法，從系統工程和全局角度探尋發展和治理之道。自然生態系統的內部要素——山水林田湖草構成生命共同體，人與自然也是生命共同體。因此，我們不僅要關注整個生態系統內部的互依關係、互補關係和共生關係，而且要關注人的主體性和能動性。唯有如此，才能逐步走出生態困境，建設美麗中國。

