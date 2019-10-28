優化營商“軟”環境 培育發展“硬”實力

中評社北京10月28日電／在中國，生意好做嗎？24日世界銀行給出自己的答案：中國營商環境全球排名再度提升，從去年第46位升至第31位，並連續第二年躋身全球優化營商環境改善幅度最大的十大經濟體。如此評價披露了中國邁向高質量發展之“密鑰”。



優化營商環境至關重要。我們看到，以市場化、法治化、國際化為原則，中國優化營商環境的步子在加快，效果在加速顯現。這方面，世界銀行有體會，億萬市場主體也有公論。



世行中國局局長芮澤專門“點贊”中國在辦理施工許可證領域取得“令人贊許的”改革成就。作為世行衡量營商環境的10項指標之一，中國在這方面拿到15分的滿分，遠超東亞地區9.4的平均分。



不只是辦理施工許可證，從開辦企業到獲得電力，從保護中小投資者到登記財產，從跨境貿易到納稅，在截至今年5月1日的12個月中，中國在10項衡量指標中有9個領域改革舉措獲世行認可，其中8項指標排名上升，最終推動總排名躋身全球前40。



值得一提的是，去年世行報告中，中國排名從上年度第78位一下子躍升32個名次。在此基礎上，今年中國排名連續“爬坡”表明，中國優化營商環境並非權宜之計，而是出於實現經濟高質量發展、構建人類命運共同體的長遠考量。



要知道，中國在優化營商環境道路上奮力奔跑的時候，許多經濟體同樣在努力。你追我趕中，中國為什麼進步較快？就是靠實打實、硬碰硬地深化改革擴大開放，敢蹚改革“深水區”，敢啃改革“硬骨頭”。



稅負減輕了、通關便捷了、獲得電力更快了、投資者權益更有保障了……一項項改革，帶來一個個看似微小的進步，卻牽動著、溫暖著億萬市場主體的心，激發起他們創業創新的熱情與活力，匯聚起支撐經濟高質量發展的動力與合力。



當前，世界經濟不穩定不確定性因素日漸增多。要想在百年未有之大變局中站穩腳跟、擊浪前行，中國必須持續優化營商環境。



國務院日前頒布《優化營商環境條例》，以政府法規形式為各類市場主體投資興業提供制度保障，這在中國營商環境建設制度方面具有里程碑意義。可以想見，一個不斷優化的營商“軟”環境，必將持續培育中國發展“硬”實力。



來源：新華每日電訊 作者：劉紅霞

