著力補齊全面小康的短板

中評社北京10月28日電／黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央順應我國經濟社會新發展和廣大人民群眾新期待，提出全面建成小康社會新的目標要求，並圍繞這一目標要求提出了一系列新理念新思想新戰略，為如期實現全面小康提供了科學遵循。貫徹落實中央精神、全面建成小康社會，需要在以下三個方面加力提效，著力補齊短板。



建立健全穩定脫貧長效機制



實現全面小康的一項重要任務是建立健全穩定脫貧長效機制，保障困難群眾穩定脫貧不返貧。黨的十八大以來，習近平同志就精准扶貧、精准脫貧和打贏脫貧攻堅戰作出一系列重要論述、重要指示。各級黨委、政府深入貫徹落實這些重要論述和指示精神，我國農村貧困人口從2012年底的9899萬減少至2018年底的1660萬，累計減少8239萬，貧困發生率從10.2%下降到1.7%，脫貧攻堅取得決定性進展。



建立健全穩定脫貧長效機制，首先要把提升困難群眾自身發展能力抓緊抓好。堅持把扶貧同扶志、扶智結合起來，不斷強化產業扶貧，加大培訓力度，促進轉移就業，讓貧困群眾有穩定的工作，努力形成培育扶貧產業—增加就業—提高收入—產業持續發展—貧困人口穩定就業的良性循環，通過產業扶貧激活“造血功能”，構建“輸血+造血”的長效機制，讓真脫貧、脫真貧具有可持續的內生動力。還要加強社會保障體系建設，兜牢民生底線。按照兜底線、織密網、建機制的要求，著力建成覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續的多層次社會保障體系。截至2018年底，我國建成了包括養老、醫療、低保、住房在內的世界最大的社會保障體系，基本養老保險覆蓋超過9億人，醫療保險覆蓋超過13億人。此外，著力統籌城鄉社會救助體系，保障婦女兒童合法權益，發展殘疾人事業，不斷提高社會福利水平。



推動區域和城鄉協調發展



中國特色社會主義進入新時代，按照以習近平同志為核心的黨中央的科學擘畫，在東部率先、西部開發、東北振興、中部崛起“四大板塊”基礎上，京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角區域一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等一系列重大區域戰略穩步推進，區域協調發展不斷取得新進展、邁上新台階。

