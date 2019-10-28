進一步優化穩增長的經濟結構

中評社北京10月28日電／當前，世界經濟增速放緩，國際貿易備受保護主義困擾，國內經濟下行壓力較大。確保經濟持續平穩健康發展，必須科學把握經濟形勢，抓好發展這個第一要務。尤其是要把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置，進一步向改革開放創新要動力，持續優化穩增長的經濟結構。



經濟日報發表署名平言的評論文章表示，今年前三季度，總的來看，國民經濟運行平穩，經濟結構持續優化，民生福祉不斷改善。但同時也要清醒看到，經濟增速有所放緩：一季度增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%。尤其是一些先行指標和國際機構對世界經濟前景的預測並不樂觀。比如，國際貨幣基金組織(IMF)下調全球增長預測。也有人據此表示擔憂，外部環境嚴峻複雜和不確定性因素增多，是否會對中國經濟增長產生不利影響？



文章分析，首先，從全球範圍看，經濟增速放緩是大趨勢，中國經濟並非世外桃源，增速放緩並不意外。中國前三季度經濟增速為6.2%，比上半年放緩0.1個百分點。對於這種小幅放緩，完全不必過度解讀。更需關注的是，在全球經濟總量一萬億美元以上的經濟體中，6.2%的增速仍是最快的高增長。這是我們堅定信心、保持戰略定力的客觀基礎所在。



其次，從國內看，儘管外部環境複雜嚴峻，經濟增長有所放緩，但支撐國內經濟增長的有利因素依然很多。概括起來，主要是服務業支撐能力不斷增強、消費潛力不斷釋放、轉型升級態勢持續發展、政策效果持續顯現。數據顯示，前三季度，服務業增加值增長速度為7%，服務消費的增長速度超過10%，最終消費支出對經濟增長貢獻率保持在60%以上，1月至9月高技術產業投資、社會領域投資增長速度都在13%以上，等等。由此表明，當前穩增長具有可靠的經濟結構予以支撐。這是穩增長不可或缺的動力來源。



不過，還需強調的是，下一階段，由於世界經濟延續放緩趨勢是個大概率事件，我們絕不可因眼前成績而放鬆對經濟下行壓力的高度警惕。說到底，就是要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持底線思維、問題導向，更加積極穩妥地處理好近期增長與長期發展的辯證關係，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作。一方面，要著力做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作，加大逆周期調節力度，狠抓各項政策落實落地。另一方面，要持續深化供給側結構性改革，進一步向改革開放創新要動力。通過不斷優化穩增長的經濟結構，增強經濟發展韌性；通過全要素生產率的不斷提升，減少對要素規模擴張的依賴，力促經濟轉型升級，實現高質量發展。

