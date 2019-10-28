穩投資是穩增長關鍵抓手

中評社北京10月28日電／從最新發布的今年前三季度數據來看，中國經濟繼續保持穩健增長，但增速有所放緩，下行壓力較大。透過這一特征，有一個直觀表象與增速放緩相隨，投資增速總體也在放緩。這就表明，投資放緩給經濟增長帶來的影響尤為明顯。因此，作為“六穩”工作之一，穩投資直接關係經濟增長。在當前供給側結構性改革、促進形成強大國內市場的宏觀形勢下，以穩投資促進穩增長，把穩投資作為穩增長的關鍵抓手，具有更為突出的意義。



經濟日報發表記者瞿長福評論文章表示，多年來，在拉動經濟增長的投資、出口、消費傳統“三駕馬車”中，投資一直保持較為強勁的增長勢頭和引領勢頭，也帶來了較為強勁的增長動力。從幾組數據可以粗略看出，2005年至2011年，外商直接投資年均增速超過13%，此後從2011年至今，年均增速僅為2.3%；民間投資自2015年開始固定資產投資連續下行，2016年以來投資增速低於全國固定資產投資增速。這一投資曲線，與國內經濟發展曲線保持基本一致。可見，投資與增長呈正相關關係。



進入新時代，中國經濟發展調速換擋，投資更加注重質量效益，由此推動經濟進入高質量發展階段。這一時期，消費對經濟拉動作用不斷加大，並連續幾年成為拉動經濟增長的最大動力，在“三駕馬車”中出口形勢充滿不確定性因素的情況下，中國經濟依然保持足夠活力。這一變化，恰好說明中國經濟均衡性正在增強，結構更加合理優化，我們更應該注重追求投資有效性和質量化，穩投資、促消費，保持經濟增長運行在合理區間。



文章分析，這就需要釐清幾個關係。一方面，要正確認識投資與消費的關係，不能把投資與消費對立割裂。消費對經濟增長貢獻增大，既表明經濟增長韌性增強、質量提升，充分體現中國經濟發展的根本目的就是為了滿足人民日益增長的美好生活需要。同時，也要清楚地看到，從消費角度來說，無論是生產性消費還是生活文化消費，本質上都屬於投資。消費動力增強，既能更好地促進投資，本身也是投資促進經濟增長、推動收入增加的結果。只有經濟增長下的擴大消費，才能源遠流長，永葆活力。



另一方面，穩投資要打破市場身份界限，真正消除身份歧視。打破投資身份界限，是我們多年努力的目標，但現實中往往只是停留在口頭上、紙面上，只聞樓梯響，“身份論”的影響依然存在。從發展過程可以看到，什麼時候投資市場上三六九等標簽嚴重，什麼時候投資就會出現下降，增長乏力。這就需要按照黨中央、國務院提出的要加快建立統一開放、競爭有序的現代市場體系，依法促進各類生產要素自由流動，保障各類市場主體公平參與市場競爭。



同時，以穩投資促進穩增長，需要找准投資增長或者下降背後的原因，對症下藥，不能僅僅為了應付投資“升或降”，臨時抓、突擊抓甚至運動式抓，這就會陷入反覆糾結、原地踏步的老路。對屬於營商環境問題的，要立足於創造良好法治營商環境；對屬於政策性鼓勵引導的，就從政策引導上更加明確規範，引導投資更加注重質量效益，防範各種風險發生；對屬於市場競爭的，就放手讓市場“這只手”發揮作用，以此提振市場信心，確保以穩投資促進穩增長。

