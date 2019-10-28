消費對經濟發展的“穩定器”作用持續增強

中評社北京10月28日電／國家統計局公布的數據顯示，今年前三季度，全國居民人均消費支出名義增速為8.3%，與政府消費支出相關的一般公共服務、外交、國防、公共安全、教育和醫療衛生等財政支出的名義增速為10.8%。最終消費支出對經濟增長的貢獻率為60.5%，拉動經濟增長3.8個百分點。



證券日報發表記者朱寶琛評論文章分析，消費依舊是拉動經濟增長的重要動力，並且基礎性作用還在繼續顯現。那麼，怎麼看消費數據？可以從幾個層面進行分析。



首先，消費結構持續優化升級。



這方面，一個典型的表現就是服務消費支出不斷增長。數據顯示，前三季度，居民飲食服務支出增長15.6%，人均景點門票支出增長31.5%，人均旅館住宿支出增長20.1%。



為什麼會出現這一情況？最主要的原因還是“老百姓手裡有錢了”。



數據顯示，今年前三季度，全國居民人均可支配收入22882元，比上年同期名義增長8.8%；扣除價格因素，實際增長6.1%。居民人均可支配收入實際增速與GDP增長基本同步，快於人均GDP增長。



其次，新興消費領域供應增加，市場供給質量逐步提升。



不知道大家是否有感受到，如今，消費已不再是簡單粗暴的“買買買”，而是從“買什麼”“如何買”變成了“買得好”“講品質”。同時，消費也不再只是為了“吃得飽”“穿得暖”，而是向文化、旅遊、體育等新興消費轉向。



新興消費，折射出中國消費市場的強勁活力，給市場帶來新血液、新商品、新業態、新服務、新技術，並且已經成為消費增長的重要亮點。



與此相對應的是，這一領域的供給正不斷增加。數據顯示，今年前三季度，限額以上住宿業單位超過2.5萬家，其中旅遊飯店數量超過1.3萬家；電影院數量和院線銀幕總數持續擴大，2019年上半年在營影院超過1萬家，全國院線銀幕總數於2018年已突破6萬塊，躍居世界第一。



文章表示，可以預期的是，在消費環境不斷改善、一系列政策效果逐步顯現等多種因素的帶動下，消費對經濟發展的基礎性作用會繼續顯現。



