中國營商環境明顯改善 全球一流水準當為未來目標

中評社北京10月28日電／北京時間10月24日，世界銀行發布的《全球營商環境報告2020》顯示，中國營商環境總體得分77.9分（即中國達到了全球最佳水平的77.9%），比上年上升4.26分；排名躍居全球第31位，比去年提升15位。中國已連續兩年被世界銀行評選為全球營商環境改善幅度最大的10個經濟體之一。



證券時報發表時評人胡建兵文章介紹，在世界銀行10項評估指標中，中國有8項指標排名上升。其中，辦理建築許可排名提升88位至第33位，保護中小投資者排名提升36位至第28位，辦理破產排名提升10位至第51位，跨境貿易排名提升9位至第56位，納稅排名提升9位至第105位，獲得電力提升2位至第12位，執行合同排名提升1位至第5位，開辦企業排名提升1位至第27位。中國營商環境排名比去年飈升15位，說明面對複雜嚴峻的國內外形勢，中國出台的一系列改善營商環境的舉措得到了商家的認可，同時也得到了國際社會的認可。



文章認為，中國營商環境的改善，一方面是持續改革開放帶來的政策改變，如減輕稅賦，稅制向透明化公平化方向發展等，其中，“營改增”就是一個重要的體現；前不久，中國中小企業協會向3000多家企業發放調查問卷，73.55%的企業反映稅收負擔有所減輕，63.85%的企業反映行政事業性收費有所減少。另一方面是整體法治化環境得到了改善。著力化解制約各類市場主體發展的體制機制障礙。完善市場准入管理，准入範圍和門檻進一步清晰。簡化了各種審批手續，許多方面由原本的審批制改成了備案制。特別是“負面清單”越來越短，外商投資法、鼓勵外商投資產業目錄等相關法律、法規的出台，使投資環境越來越好。還有一個方面，就是國家鼓勵國企民企共同參與“一帶一路”建設，多式聯運等模式的社會資本准入進一步放開，這些重大政策利好可以讓資本的高效率帶動高質量發展，不少民營企業都鉚足幹勁準備開拓新市場。



文章指出，中國的營商環境一年內飈升15位，充分顯示中國堅持市場化改革的方向是不會動搖的。也體現了中國改善營商環境、投資環境、市場環境和政策環境以來，歡迎全球投資者來中國共同開拓市場是毫不動搖的。中國的營商環境排名在全球不斷飈升，但中國不能為此感到滿足，其實，營商環境的提升還有很大的空間。日前，國務院連續出台了一系列進一步推動營商環境政策文件，對優化營商環境作出了具體部署。與此同時，政府部門也在放寬市場准入、鼓勵科技創新、大幅減稅降費等方面紛紛推出有針對性的舉措。隨著這一系列措施得到落實，相信中國的營商環境在全球的排名還將不斷往上飈升。



千招萬招，不能落實即為虛招；千條萬條，不抓落實就是打白條。優化營商環境沒有最好只有更好，而且必須越來越好。目前中國營商環境在全球排名第31位，本身就意味著提升空間還很大。營商環境的提升應該是全方位的。現有的進步當然很可貴，但改革依然在路上。改善營商環境，要向更深層次的市場化、法治化、國際化營商環境邁進，政府減少干預、重點做好服務工作。要通過鼓勵和引導營商環境立規立法，將法治化建設落到實處，給企業穩定的政策預期；要通過放鬆重點行業和關鍵領域的行政管制，建立市場化的營商環境，激活民營企業活力；要通過進一步開放製造業和服務業市場，打造國際一流營商環境，提升外商投資的認可度和參與度，從而使營商環境越來越好。



