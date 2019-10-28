最新民調：蔡英文42%韓國瑜30%

韓國瑜。（中評社 資料照） 蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／距離2020大選進入倒數74天，根據《聯合報》公佈最新選情調查發現，選民支持意向轉趨觀望，蔡英文和韓國瑜的支持度同步下滑3%，42%挺蔡，30%擁韓，雙方維持12%的差距。儘管表態挺蔡的人雖遠高於韓，但民調顯示，39%肯定韓國瑜比較了解老百姓的心聲，28%肯定蔡英文了解民眾需求，韓比蔡多出11%。



根據九月下旬的選情調查，在藍綠對決的局面下，蔡英文以45%支持度領先韓國瑜的33%，兩人差距12%。時隔一個多月，蔡、韓兩人支持度同步各下滑了3%，差距不變。



韓、蔡兩人支持度下滑，主要是觀望的選民變多了。其中，對韓、蔡兩人都不支持或支持其他人的比率維持12%，未決定比率則由10%上升到16%，合計有28%選民目前支持意向未定。



根據《聯合報》報道，從政黨傾向分析，蔡英文獲得91%民進黨支持者力挺，韓國瑜獲得73%國民黨支持者擁護，蔡鞏固政黨基本盤的表現明顯優於韓；至於中立選民中，蔡雖以39%支持度超前韓的18%，但挺蔡者較九月下旬減少4%，擁韓者則上升2%。



從投票意願來看，有74%選民表示明年初的大選會去投票，11%不會去投，15%看情形。分析顯示，蔡的支持度雖暫時領先韓，但支持者中約17%投票意願低落，高於挺韓者的13%，能否將支持意向催化為具體投票行動是蔡可否順利連任關鍵之一。



由勝選聲勢來看，選民仍多看好蔡英文的贏面較大。不過，認為蔡可望順利連任的比率由九月底的53%降至47%，覺得韓國瑜有勝選機會者也從28%下滑至23%，由於觀望選民增加，無法判斷誰能勝出的比率則由20%上升到29%。



喜好度方面，選民對藍綠兩位參選人的好感度都不高。分別來看，僅29%選民喜歡韓國瑜，48%不喜歡韓，23%對韓無個人偏好；對於蔡英文則好惡分歧，喜歡和不喜歡蔡英文者各占34%及39%，27%無意見。



綜合蔡英文的支持度、看好度及喜好度雖然都領先韓國瑜，但問及蔡、韓兩人誰比較了解民眾心聲，選民評價逆轉，39%認為韓較能體察民間疾苦，28%肯定蔡了解民眾需求。交叉分析顯示，藍綠對決中挺蔡的支持者，只有60%認為蔡較了解老百姓的心聲，是蔡高支持率背後的隱憂。



這次調查於10月24日至26日晚間進行，成功訪問了1202位成年民眾，另275人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.9%以內。調查採用全台住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。