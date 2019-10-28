軍運會最終獎牌榜：中國軍團排名第一

（來源：央視新聞客戶端） 中評社北京10月28日電／在27日落幕的第7屆世界軍人運動會上，中國代表團共獲得133金64銀42銅，以總獎牌239枚排名第一的成績完美收官，創造了參加軍運會以來的最好成績。中國代表團在這次軍運會的完美表現，除了主場優勢外，也證明解放軍軍事體育水平的不斷提升。



《環球時報》報道，軍人運動會是對軍事體育水平的綜合檢驗。摔跤、跆拳道、柔道、現代五項、拳擊這些比賽項目都是對抗性非常強的搏擊，身體碰撞相當激烈，最能體現軍人的血性和英雄氣質，對提高部隊戰鬥力有著重要的作用。射擊、跳傘、軍事五項、海軍五項、空軍五項、定向越野等比賽項目具有很強的軍事屬性，本身就是軍事訓練水平的間接反映。



從比賽結果看，中國隊針對具有實戰價值的軍事項目進行了加強訓練。水上救生項目是海軍軍事訓練的重要科目之一，運動員需潛水救起一名假人，對運動員的游泳技能、體能以及心肺功能都是考驗，是實戰化訓練中救生員需要具備的技能。中國隊這次奪得6個比賽項目中的3個冠軍，並創造3項新的賽會紀錄。在障礙跑項目中，包括平衡木、攀爬網、跳遠、隧道、組合障礙、牽引橫渡等小項，全方位考驗軍人靈敏、膽量和力量等各項素養。



海軍五項比賽中，實用游泳除了水更深，水下還有障礙物和攔網，運動員要翻越障礙物並從攔網下鑽過去，中途要變換泳道，男隊運動員還要“帶槍”游到岸邊，然後解開消防栓，很有些“秘密潛入”的感覺。兩棲越野比賽更為苛刻，參賽運動員要完成越野、射擊、劃船、投彈等內容，男運動員在比賽過程中還需攜帶一支重達3公斤的模擬步槍，綜合考驗多項海軍技能，帶有兩棲作戰的訓練價值。中國八一海軍五項隊隊員張娜表示，這次包攬海軍五項比賽全部6個項目金牌，之所以能取得如此驕人的成績，離不開平時的刻苦訓練。平時訓練的量比較大，強度比較高，有絕對的信心能贏過對手。

