蘇嘉全妻洪恒珠參選　蘇家班演政治肥皂劇？

洪恒珠27日在屏東市成立競選總部。(照片：洪恒珠 洪粉知己粉絲團) 洪恒珠27日在屏東市成立競選總部。(照片：洪恒珠 洪粉知己粉絲團) 中評社台北10月28日電／民進黨籍“立法院長”蘇嘉全的妻子洪恒珠27日上午在屏東市成立競選總部，宣佈退出民進黨並投入“立委”選舉，對屏北“立委”選戰投下震撼彈。根據台媒報道，有人認為是蘇家精心策畫的“政治肥皂劇”，也有人說這是洪“體悟人生的結果”。但無論如何，都將嚴重衝擊屏北“立委”選情及蘇家的政治勢力。



對於會否參選到底？洪恒珠語帶保留，指還很難說，因為她和侄子蘇震清的票源重疊，蘇震清如果參選，她就會退選，否則將會參選到底。



2020年第10屆“立委”選舉，屏東縣由3席減少為2席，屏東縣第一選區納入屏東市，選區涵蓋竹田鄉、潮州鎮、泰武鄉、萬巒鄉、屏東市、麟洛鄉。民進黨提名現任“立委”鍾佳濱，中國國民黨由韓家軍葉壽山出馬，還有無黨屏東縣議員蔣月惠參選。



根據《中時電子報》報道，明年選舉屏東縣“立委”席次減1席，打亂民進黨在屏東的盤算，蘇震清和鍾佳濱為爭黨內初選競爭激烈，沒想到蘇在最後一刻退出初選。知情人士指出，蘇在初選前一刻接到黨中央電話，答應安排他進不分區安全名單，蘇才退出。



但令蘇震清尷尬的是，嬸嬸洪恒珠很早就表明將投入“立委”選舉，讓他對於鍾佳濱及黨中央不知該如何解釋。未料，蘇因捲入誠美材掏空案，讓他進不分區的計劃生變，且上演和黨中央對嗆。



雖然蘇未鬆口要選區域“立委”，但在嬸嬸宣布參選後，蘇也開始大動作在地方拜票、辦座談，政壇解讀蘇家上演“政治肥皂劇”，項莊舞劍，志在力保蘇家1席“立委”，繼而爭取下屆縣長寶座。



知情人士透露，其實蘇家對洪的“脫序”參選，也不知如何是好。洪自前年因腦部手術從鬼門關前走一回後，似乎“看開人生”變了一個人，認為該有自己的人生舞台，即使丈夫蘇嘉全勸退仍不改其志。



無論原因為何，蘇家班終究有人參選，影響的不只是民進黨屏北“立委”1席是否保得住，還有蘇家選後在中央及地方的政治布局。



該報道分析，蘇嘉全若管不住妻子，很難跟黨內交代，將影響選後的“職務安排”；蘇震清則只能力爭入不分區安全名單，若脫黨參選，恐怕最終落得“立委”及下屆縣長提名兩頭空的結果。