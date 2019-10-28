張麗善幫韓拉票　讚韓“嫁”到雲林是雲林人

韓國瑜28日參拜雲林縣斗六市南聖宮，張麗善打趣說韓嫁給李佳芬。韓更正說，是娶過來不是嫁，一字之差差很多。（中評社 高易伸攝） 韓國瑜28日參拜雲林縣斗六市南聖宮，受到支持者熱烈歡迎。（中評社 高易伸攝） 中評社雲林10月28日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“傾聽之旅”28日9時從雲林縣斗六市南聖宮出發，縣長張麗善陪同出席並誇讚韓國瑜，張懇請在地及外縣市雲林鄉親幫韓打氣拉票。張打趣說，韓自從“嫁”給李佳芬後，在雲林住了20多年已是雲林人，是“中華民國”的希望。不過待韓致詞時表示，張縣長剛剛講了99%都很好，但自己是“娶”來雲林、不是“嫁”，只有一字之差差很多。



韓國瑜上午9時赴斗六南聖宮參香，雲林縣長張麗善、藍營“立委”選將也是副縣長謝淑亞、南聖宮主委吳秋忠、斗六市長林聖爵、斗六市民代表胡克勤等人陪同，現場約有2、300位鄉親到場替韓加油。



張麗善表示，雲林窮太久已快被邊緣化，這次有雲林女婿要選“總統”，鄉親一定要幫韓拉票。韓基層出身，也當過全台最大的“菜販仔”跟農民沒距離，可以完全代表庶民基層。這次讓庶民當“總統”，代表我們要真正反轉台灣。雲林現在少子化、高齡化，全台新生兒一年不到20萬。國家政策非常重要，反同性婚姻公投700多萬票，為何民進黨可以否決掉？張強烈呼籲，我們要堅持傳宗接代、增產報國。



張麗善指出，這面國旗從何時開始可以全台飄揚？青天白日滿地紅結合我們的心，只要有“中華民國”國民，就有這面國旗。為了“中華民國”，我們要支持心目中的“總統”。

