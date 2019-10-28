摩笛咒跌　匯控目標劈至51元

中評社香港10月28日電／季績今放榜，券商紛看淡，料稅前按年少賺11%。



香港文匯報報道，近期屢傳大裁員的匯控（0005）今日公佈第三季季績，在環球經濟增長放緩預期下，投資者關注在經歷高層地震、以至受英國脫歐進程、香港社會事件等不明朗因素夾擊下的影響，不少券商都相當看淡其業績。綜合券商預測，料該行第3季稅前盈利預測中位數是52.96億美元，按年跌10.6%。其中摩根士丹利更將該行目標價大削至51元，較現價61.65元低17%，並降評級至“減持”，有分析預期是次季績將公佈瘦身計劃，包括大規模裁員。



匯控在8月公佈中期業績時，突然宣佈當時舵手範寧離任，並委任祈耀年為臨時行政總裁，事隔兩個月，新任舵手人選仍備受市場關注，有傳祈耀年已向匯控主席杜嘉祺表明心志，冀正式“坐正”行政總裁之位，代價是要為集團大幅瘦身，當中包括裁員1萬人計劃，以達至杜嘉祺減省成本、提高投資回報要求。消息指，該行最快11月開始在中東、北非和土耳其裁減數百名員工，並以俗稱“炒房”的環球銀行及資本市場以及商業銀行部門最受影響，不少分析均預期匯控將於季績中交代明確瘦身計劃。



港收入料降 資產質素或轉差



匯控面對內憂同時面對外患，香港業務作為匯控最大利潤來源地，單計今年上半年為該行貢獻逾半稅前利潤，而香港自6月起持續發生社會事件，分析相信事件影響將在中短期內陸續反映在銀行信貸增長和資產質量上。據知情人士透露，匯豐和渣打（2888）都開始看到過去數月示威活動對業務帶來影響，如受累於內地旅客減少，令保險等理財產品需求銳減，外貿融資需求減少及風險大增，加上不少企業被迫暫停營業，令本港主要銀行信用卡交易減少15%至30%，意味相關費用收入將下降，若日後經濟轉弱、破產申請增加，未來數季資產質素甚至有機會轉差。



高盛：明年或再回購涉78億



高盛是少數唱好匯控的大行之一，該行則預期匯控第三季列賬稅前盈利按年跌9%至53.9億美元，期內基本稅前盈利按年跌6%至58.4億美元，每股盈利按年跌7%至0.18美元，同時預期匯控將公佈明年有新一輪涉資10億美元（約78億港元）回購計劃，不過該行提醒新一輪回購需視乎匯控資本情況，尤其英國脫歐進程不明朗之際，可能會左右下一次回購股份的時間和規模。該行給予匯控“買入”評級，目標價77元。



大摩：匯恒評級降至“減持”



恒生（0011）亦在周一放榜，摩根士丹利唱淡本港銀行股，當中給予匯控及恒生評級齊齊降至“減持”，匯控目標價由70元大削至51元、恒生目標價由175元大削至140元。該行認為，本港經濟增長放緩步伐急速，假若情況持續料貸款損失將提升、美聯儲減息步伐亦會拖低本港拆息水平，不利港銀淨息差表現，料本港業務盈利多來自零售業務的恒生將受影響，匯控除此之外更受本港及英國於今年下半年及明年信貸成本增加影響。



匯控績前受壓，上周五收報61.65元，跌0.32%；恒生上周五收報167.2元，跌0.24%。