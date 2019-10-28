花蓮“立委”民調　傅崐萁大勝藍綠選將

傅崐萁。（中評社 資料照） 綠委蕭美琴。（中評社 資料照） 中評社台北10月28日電／台灣指標調查研究公司公布的“花蓮縣“立委”選舉”民調顯示，若無黨籍前花蓮縣長傅崐萁與民進黨現任“立委”蕭美琴對決，傅崐萁以45.6%支持度領先蕭美琴的28.9%。若是“三強對決”傅崐萁則以35.6%支持度勝過蕭美琴的26.0%，中國國民黨提名的黃啟嘉僅獲17.4%。



民調指出，在花蓮縣“立委”選舉部分，目前的可能人選有傅崐萁、民進黨現任“立委”蕭美琴、國民黨參選人黃啟嘉，傅崐萁的知名度98.3%略勝蕭美琴96.1%，但2人均勝過國民黨提名的黃啟嘉82.5%。而在看好度方面，傅崐萁以51.8%遙遙領先蕭美琴的18.4%，及黃啟嘉的7.6%。



民調分析表示，傅崐萁支持度雖與蕭美琴存有極大差距，但以往傅崐萁支持的“立委”候選人施勝郎、張智超及王廷升，卻都未能得到傅崐萁支持者的青睞，連續3次在“立委”選戰中慘遭滑鐵盧。傅崐萁本人出馬，不僅是“立委”勝選的保證，也能爭取不投票或投廢票者回心轉意，有助將國民黨2020參選人韓國瑜的得票數最大化。



民調由台灣指標調查研究公司執行，調查時間為10月23日至25日，成功完訪1376人，在95%信賴水準時抽樣誤差為正負2.7個百分點。