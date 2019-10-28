中評社香港10月28日電／香港文匯報報道，近年本港樓價屢創新高，市民的樓債越越大，令今年第2季香港家庭負債佔本地生產總值比率由去年第4季的72%升至75.5%，創下歷史新高，也是亞洲區內第二高的比率，僅次韓國的92.1%。是次政府放寬首置按保高成數按揭，假設在剛需下吸引大批年輕人上車，勢必掀動有關比率進一步上揚，不過有業界認為，相對於家庭負債比率，失業率上升更值得關注。



金管局籲警惕債務風險



金管局最新公佈今年第2季香港家庭負債佔GDP比率創歷史新高，並主要由其他私人用途貸款及住宅按揭貸款的增長帶動，期內住宅按揭貸款增長按年升0.5個百分點至4%，新批按揭的平均按揭成數亦由半年前的45.5%升至47.5%。局方在報告中提醒，如果本地經濟增長持續疲弱，或會對家庭收入造成負面影響，大幅削弱個人債務負擔能力，倘若個人收入下跌10%，新做按揭的償債指數可能會由目前的48.9水平，顯著上升至54.3，籲銀行應警惕個人債務負擔上升所帶來的風險。



雖然市場人士大多預期新按保措施影響在明年初才會陸續浮現，但亦憂慮進一步拉動香港家庭負債佔GDP比率上揚，甚或升穿80%。不過，中原按揭董事總經理王美鳳則認為，香港家庭負債佔GDP比率當中，香港家庭負債一部分不單止計入住宅按揭貸款，亦計入私人貸款等，因此無需太過擔心有關比率會突然大增。



失業率升或增斷供危機



華僑永亨銀行經濟師李若凡則預期，除了住宅按揭貸款有機會上升外，在環球經濟疲軟下，本港GDP增長速度可能慢過按貸增長速度，令有關比率進一步上升，不過她強調在新按保下真正獲批高成數按揭的買家未必佔大多數，因此料按貸增長速度不會出現突然急彈情況，加上現時市場環境下，市民消費及投資都無太大意慾，因此相信就算香港家庭負債佔GDP比率就算有機會上升，但亦未必升穿80%水平。



李若凡提醒，現時失業率會否上升，才是樓市需關注的風險因素之一，一旦失業率上升，甚或令正背負樓債的市民失去工作，並出現斷供情況，有機會影響銀行相關資產質素。不過她強調縱然本港受中美貿易戰及本地社會事件困擾，但有關影響仍不算太大，雖然個別受影響行業如零售等失業率上升，但整體失業率維持較低水平，因此短期內都未必需太擔心失業率會重回沙士時期的高水平。