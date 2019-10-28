批韓交換生政策　潘文忠：韓對教育了解不深

台“教育部長”潘文忠。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月28日電（記者 洪德諭）中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜拋出台灣的大學生與研究所共7個年級，只要有意願、有實力，就出國當交換學生一年。“教育部長”潘文忠28日受訪時表示，韓國瑜這幾天一直變化中的國際交流，應該說韓對教育了解不是這麼深入，



“立法院”教育文化委員會28日繼續審查“中央政府”總預算案有關“教育部”及所屬單位預算案。對於韓國瑜拋出台灣的大學、研究所學生只要有意願、有實力出國交換一年的政策，潘文忠受訪時提出上述說法。



潘文忠表示，對於國際學生國際化的工作，是“教育部”持續推動的重點，但國際化過程一定考量學生需求，以及合作的國家的合作可能性，才能達成最好實際幫助。



潘文忠進一步解釋，“教育部”在國際化上不斷地推動，尤其高教深耕計劃，在每個大學能夠依照學校屬性、學生需求來尋求跟國際合作。高教深耕已推動兩年多有相當程度成長，已有上萬多個學生透過需求與計劃來進行國際交流與修習學位、專業領域成長。



潘文忠強調，韓國瑜變化中的國際交流，經費從新台幣數千億調整到數百億，顯示韓國瑜的了解可能不是那麼的深入，教育是一步一腳印以學生為主體，而不是從哪個人喜惡做決定，也必須兼顧教育品質資源運用，不顧國民教育需要一定產生偏頗現象，不見得是最有益的學習。



媒體也問顧問團是否成為善後團？潘文忠則說，顧問團沒辦法去了解，但教育工作須從學生需求做投入，幫助學生需要達到最大學習效益。