韓聲勢被凍　游盈隆：“亡國感”成蔡英文金鐘罩

台灣民意基金會董事長游盈隆接受訪問。（中評社 黃筱筠攝） 台灣民意基金會28日上午舉行10月民調發表會，由董事長游盈隆主持。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月28日電（記者 黃筱筠）《聯合報》最新民調顯示，雖然蔡英文民調支持度超過中國國民黨2020參選人韓國瑜（42%：30%），但卻有39%認為韓比較了解老百姓心聲，高於蔡11%。台灣民意基金會董事長游盈隆上午受訪說，這是複雜現象，可能用不同問題去問，選民會有不同答案。他們今天發表的民調也有重要發現，今年7月之後韓國瑜聲勢被凍結，他們很想了解為什麼韓只維持在三成左右，沒有往上提昇，這次調查發現一個原因是“亡國感”，尤其是年輕族群最能引起共鳴。



被問到“亡國感”的發酵，民進黨發生什麼都不能影響蔡英文民調？游盈隆說，現在看起來某種程度是這樣，看起來蔡英文練就金鐘罩、鐵布衫，刀槍不入的狀態。



台灣民意基金會上午舉行10月民調發表會，主題是“亡國感”、論文門與2020“總統”大選”，由董事長游盈隆主持，並邀請考選部前部長林嘉誠與台北市前副市長丁庭宇參與討論。游盈隆在會前受訪，做上述表示。



《聯合報》針對大選選情最新調查發現，選民支持意向轉趨觀望，蔡英文和韓國瑜的支持度同步下滑3%，42%挺蔡，30%擁韓，雙方維持12%的差距。只是，表態挺蔡的人雖遠高於韓，但39%肯定韓國瑜比較了解老百姓的心聲，比蔡英文多出11%。



游盈隆說，年輕人現象目前是前所未見，有66%年輕人他們開始力挺蔡英文，34歲以下三分之二都說要挺蔡，主要是來自於“亡國感”，這個力量會不會擴散？整體研判韓國瑜在其他方面民調會高於蔡英文，但是未來誰要當“中華民國總統”已經是年輕選民共識，但年輕選民只有全體選民四分之一 ，還有四分之三選民是否認為韓不適合當“總統”，這才是重點所在，不能忽略35歲以上的四分之三選民做什麼選擇。



“亡國感”的發酵，是否不管民進黨最近發生什麼都不能影響蔡英文民調？游盈隆說，現在看起來某種程度是這樣，看起來蔡英文練就金鐘罩、鐵布衫，刀槍不入的狀態。誰比較適合當下任“總統”年輕族群答案明顯。



他也說，自從1996年他從來沒有看到哪一次大選，選情非常弔詭，7月之後韓國瑜選情被凍結的狀況，差距都是十幾個百分點，這是韓陣營要去面對的嚴峻挑戰。