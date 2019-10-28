傾聽之旅到彰化　韓國瑜搶攻彰化大票倉

韓國瑜出席中小企業座談。（中評社 黃文杰攝） 中評社彰化10月27日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人韓國瑜，由南往北展開傾聽之旅，10月16日請假後已跑了兩個星期，今天來到彰化縣，六都之外人口最多的縣，人口數128.9萬，主要以彰化市與員林市為北彰化、南彰化的發展核心。



韓國瑜28、29日兩天都在彰化，今天有8個行程，一早會在“立委”參選人蕭景田經營的麗禧酒店，舉行中小企業座談、第二站到社頭鄉舊社天門宮參香、中午在田尾鄉農會，與農漁民有約，下午1點40分，參拜田中乾德宮。以上都是第四選區，與蕭景田一起造勢。



下午2點45分，進入參拜埔鹽順澤宮並受訪，也就是進入彰化第3選區，與“立委”參選人謝衣鳳一起造勢，下午3點40分，到二林鎮萬興保安宮，舉行二林精密機械園區說明會，晚間6點到溪州鄉進行韓國瑜、“立委”參選人謝衣鳳聯合競選總部成立造勢大會，晚間7點35分，回到第四選區員林，在圓林園公園與蕭景田一起進行庶民有約。



2016年蔡英文在彰化大勝朱立倫18萬5千多票，不僅超越2014年縣長選舉，民進黨魏明谷大勝10萬1千多票得票數，更創民進黨勝差新紀錄；蔡英文大贏國民黨，也讓“立委”選舉席次大增，4個選區，一舉拿下3席，2012年僅拿一席。



國民黨僅第一選區的王惠美一人連任成功，老將林滄敏、鄭汝芬都失利。王惠美票數還成長近3萬票，拿下9萬2千多票，成了國民黨縣內具高民意基礎的政治明星，果然2018年就替國民黨在彰化拿回執政，近十萬票之差當選彰化縣長，重現藍天。