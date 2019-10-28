星光計劃將中斷？嚴德發：目前一切正常

台“國防部長”嚴德發。（中評社 張嘉文攝） “外交及國防委員會”28日上午審查預算，嚴德發列席報告。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月28日電（記者 張嘉文）針對新加坡將與中國大陸簽署“國防交流與安全合作協定”，外界擔憂台灣與新加坡的“星光計劃”將中斷。對此“國防部長”嚴德發今天受訪時表示，星光計劃的推動目前一切正常，並沒有任何變化，都在進行當中。



台灣與新加坡在1975年4月達成協議，讓新加坡部隊在“星光演習”代號下到台灣進行軍事交流，新加坡獲准在台灣屏東恆春、雲林斗六、新竹湖口等地，訓練步兵、砲兵、裝甲部隊和突擊連隊，而這些從新加坡派來台灣受訓部隊則稱為“星光部隊”。



多家媒體報道，新加坡與中國大陸將簽署“國防交流與安全合作協定”，新加坡軍隊與大陸解放軍未來將正式實施交流，包括部隊互訪、雙邊演習、課程交接與軍艦入港等。外界擔憂，台灣與新加坡的“星光計劃”將因此中斷。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查“國防部”預算，嚴德發對此受訪時表示，星光計劃的推動目前一切正常，並沒有任何變化，都在進行當中。



另外，中國國民黨2020參選人韓國瑜日前發表國防政見，表達“不讓對方下達動武決心”。嚴德發對此表示，如何預防不要讓戰爭發生，一直是國軍努力目標。



嚴德發強調，實力最重要，建立實力才能有效維護國土主權、自由民主，“這我們一直在做，最重要是恃吾有以待之、建立嚇阻力量”。