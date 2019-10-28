高雄議會將開議　葉匡時訪親郭副議長

陸淑美、葉匡時互動愉快。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月28日電（記者 蔣繼平）高雄市議會10月31日至11月29日為總質詢，中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假投入大選，代理高雄市長葉匡時今天上午前往高雄市議會副議長陸淑美位於岡山服務處拜會，雙方進行意見交流，互動自然愉快。葉匡時代理高雄市政，總質詢即將開議，絲毫不敢鬆懈。



議會總質詢期間，可預期綠營議員將全力猛攻正在拚大選人不在高雄的韓國瑜，代理市長角色的葉匡時扮演關鍵角色，葉陸續安排拜訪國民黨團、民進黨團、無黨團結聯盟，傾聽地方意見並勤跑市政行程，將可穩定高雄地方軍心。



葉匡時上午前往岡山拜會陸淑美，陸的女兒、高雄市第二選區“立委”參選人黃韻涵到場陪同，雙雙就觀光產業提出想法，向葉匡時提出建議。



陸淑美表示，除了高雄愛河之外，茄萣區的情人碼頭名字優美，也相當適合發展愛情產業鏈。黃韻涵提出，最夯的岡山之眼不能讓遊客看完就走，要串聯景點或者美食，對地方才有助益。



此外針對當地交通快速道路、濕地生態保育、永安遊艇發展、岡山車站商家交通打結等議題，葉匡時也一一允諾會把意見帶回去整合評估，了解具體情況能夠實際幫助的方式，稱職扮演代理角色。