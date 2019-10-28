民進黨團批韓政見：胡謅、轉彎、溜酸三問題

民進黨團召開“政見大崩壞，韓請假兩週胡謅兩週”記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月28日電（記者 洪德諭）中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜請假投入大選已有兩周左右的時間，民進黨“立法院”黨團28日召開記者會，點出韓這兩個禮拜有胡謅、轉彎、溜酸三大問題，批評政見都沒有研究，建議至少閉關一個月好好上點課不要鬧笑話。



針對韓國瑜請假投入2020大選，民進黨“立法院”黨團28日召開“政見大崩壞 韓請假兩週胡謅兩週”記者會。出席者包括民進黨“立院”黨團幹事長管碧玲、黨籍“立委”劉世芳、陳亭妃、林靜儀。



記者會中，管碧玲盤點韓國瑜請假這兩週所拋出的政見，有胡謅、轉彎以及溜酸三大問題，胡謅如提出澎湖小三通但不知道其實已經開始，轉彎有大學生、研究所遊學補助費從全部到部分，溜酸則是當被問到要不要簽和平協議時未正面回覆，這方面無路可逃會持續再問。



管碧玲強調，蔡英文參與大選是做了4年的準備，反觀韓國瑜沒有研究規劃，建議韓國瑜至少閉關一個月好好上點課不要鬧笑話。



陳亭妃建議，韓國瑜提出研究所、大學生交換方面，民進黨政府已鼓勵3萬個學生進行交換，故宮數位展民進黨也在做，韓是在拿民進黨已經在做的事情開空頭支票，並提出沒辦法達到的假政策，批韓在提出政見前應把民進黨3年做的每一項政策熟讀。

