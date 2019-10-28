韓國瑜參拜彰化乾德宮　鄉親擠站花台看本尊

韓國瑜赴田中乾德宮參拜。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月28日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜“傾聽之旅”28日下午赴彰化田中乾德宮參拜，現場4、500名鄉親塞爆廟埕，有鄉親甚至站上花台只為親見韓本尊。



蔡英文本月22日（周二）曾造訪田中乾德宮，當時來廟埕看熱鬧，或力挺蔡的民眾有一百多人；但韓國瑜今日造訪該廟也是平日周一，但來看熱鬧或持國旗高喊加油力挺的鄉親卻把整個乾德宮廟埕圍滿，連周邊道路騎樓也可見鄉親自發性搖旗吶喊。尤其“田中鎮”過去藍綠得票開票曾6次跟選舉結果相近，素有神奇預測“本土章魚哥”稱號。因此韓蔡二人誰更能制霸“田中鎮”，或許就能贏得2020大選。



蔡英文曾在本月22日赴田中乾德宮拜廟，受該廟主委、無黨籍的田中鎮鎮長洪麗娜歡迎。只不過韓國瑜今日造訪拜廟，洪依舊禮數周到展現熱情，一碗水端平，致贈韓在地名產“黑白兩稻（黑米、白米）、象徵加油的“胡麻油”、廟宇紅色紀念帽及運動毛巾等小物。



韓國瑜致詞時不忘拉近距離、打好關係，盛讚洪麗娜身兼鎮長與乾德宮主委職務，平時打理鎮上事務還要操持廟宇，算是“政教合一”，逗得洪眉飛色舞。韓待人處事親民、接地氣，稱讚對方幽默又不肉麻，很快與地方人士拉近關係，爭取支持。



韓國瑜參拜，現場不少支持者播放“我現在要出征”音樂，現場也高喊韓國瑜加油、韓“總統”好等。韓來田中走著蔡英文的路線，頗有拔樁意味。