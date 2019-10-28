韓國瑜為農漁民發聲　給錢叫你不講話很可怕

韓國瑜28日在彰化縣田尾鄉農會，參加“與農漁民有約”活動。（中評社 黃文杰攝） 中評社彰化10月27日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜中午在彰化縣田尾鄉農會，參加“與農漁民有約”活動，傾聽農漁民的心聲與訴求。他幽默說，現在全台灣就看一個禿子在做什麼，農漁民建議，“農委會”很快就有反應，“現在行政部門都針對著我，但我講的話，對農漁友是很有幫助的”。



他也批評蔡政府的政策，要站在農漁民立場考量，不能只用金錢補助，不是給你錢，叫你不要講了，這是什麼政策，這樣太可怕，心態是不對。



中午出席會議包括農田水利會聯合會會長林文瑞、漁會總幹事林啟滄、農會常務監事白添枝、“立委”參選人蕭景田就是農會理事長，等於農漁水三長都到場，加上彰化縣長王惠美、議長謝典霖、在場兩百多位鄉鎮市農漁民代表出席，要讓韓國瑜真正聽到基層農漁民的心聲。



韓國瑜表示，研究中華文化的戰爭原因可以發現，最主要就是“顧肚子”、饅頭革命，人吃不飽就有可能發生戰爭。他認為“農為國本”是很重要的基礎，所以他非常重視農漁民的問題。



有關缺工問題，韓國瑜表示，他的傾聽之旅一路以來，聽到農漁民都有同樣的問題，農漁民申請外勞部分要予以考量、要滿足農漁友們的需求。此外，提到稻米保證收購價格，他認為要適當調整，他相信“農委會”很快就有反應，“現在行政部門都針對著我，但我講的話對農漁友是很有幫助的”。



韓國瑜強調，政府的責任就是幫農漁民找到通路，將心比心，站在農漁民立場考量，不能只用金錢補助，不是給你錢，叫你不要講了，這是什麼政策，這樣太可怕心態是不對。現在的蔡政府是“你有什麼意見、錢給你就好了、不要講話”，我們要把心跟農漁民貼在一起，應該要幫農漁民打拚，他承諾一定會做到，幫助農漁民得到應有的利潤。



他提到，因為當官的人很大，金字塔頂端，一定要高高在上嗎？可以轉過來幫這些人來服務，我們很樂意去做，讓農漁民過好日子，農漁民不希望大富大貴發大財，大家都希望價格穩定，賺應該有的利潤，可以養家活口，價格很穩定，不要坐雲霄飛車，價格一下子這麼高，馬上跌到沒價錢，快要昏倒。