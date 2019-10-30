澳門研討會聚焦“一國兩制”在澳實踐與展望

紀念澳門回歸20周年——“一國兩制”在澳門的實踐與展望學術研討會日前在澳門大學舉行（中評社 張心怡攝） 中評社澳門10月30日電（記者 張心怡）紀念澳門回歸20周年——“一國兩制”在澳門的實踐與展望學術研討會日前在澳門大學舉行。研討會邀請到四十多位來自內地與澳門的專家學者圍繞“一國兩制”澳門實踐和經驗、粵港澳大灣區與澳門未來、澳門經濟社會轉型發展等議題展開交流與探討。



澳門大學法學院教授駱偉建在會上發言指出，只有發展經濟，改善民生，才能有利於社會穩定，有利於“一國兩制”的實施。澳門回歸前後的比較，充分證明了發展經濟、改善民生在“一國兩制”實施中的重要性。經濟發展既能夠為政府提供充裕的公共財政資源，有利於政府制定社會政策對社會有效管理，也有利於政府改善民生，提高居民對政府施政的支持度和合作度。經濟發展是基礎，民生改善是結果。



中國科學技術交流中心研究員趙新力說，回歸20年來，澳門經濟發展世界矚目，人均GDP、高等教育學生人數、遊客數量不斷增長。此外，在法律、政府等方面，也做得非常成功。需要思考的問題是，澳門發展空間如何？在“一國兩制”和祖國統一大業上能發揮什麼作用？在國家治理體制上有哪些探索？等等。澳門具有較好的社會環境、葡語系國家優勢、大灣區西部廣闊空間，未來應揚長避短，抓住機遇，再創輝煌。



澳門大學社會科學院院長胡偉星表示，澳門回歸以來經濟發展迅速，民生改善，社會穩定，不僅實現了制度、法律上的回歸，更實現了人心回歸。從歷史上看，澳葡政府不重視教育文化殖民，所以澳門的去殖民化問題並不突出，澳門居民與內地居民一直以來關係融洽。“一國兩制”的澳門經驗說明國家認同和政治認同的形成，對人心回歸的作用非常大，要解決人心回歸的思想意識問題，就要先樹立好國家和政治認同。