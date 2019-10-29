中評現場：學者談一國兩制在澳實踐

紀念澳門回歸20周年——“一國兩制”在澳門的實踐與展望學術研討會在澳門大學開幕（中評社 張心怡攝） 中評社澳門10月29日電（記者 張心怡）10月28日，由國家行政學院、澳門大學合辦的紀念澳門回歸20周年——“一國兩制”在澳門的實踐與展望學術研討會在澳門大學開幕。



澳門大學副校長蘇基朗在開幕式致辭中表示，澳門回歸20年，在“一國兩制”方針和澳門特別行政區基本法的引導下，通過中央政府、特區政府與澳門社會的共同努力，創造了經濟繁榮、政治進步、社會穩定、民生改善的歷史。“一國兩制”在澳門的實踐取得了巨大的成就，澳門社會實現了穩健、繁榮、可持續的發展澳門特色的“一國兩制”實踐證明，要保障澳門特別行政區的發展行穩致遠，必須全面、準確地理解和實施“一國兩制”，嚴格按憲法和基本法辦事。澳門特色的“一國兩制”也證明，特區的發展要融入國家發展大局，與祖國內地同步發展、共享進步。



蘇基朗還提到，澳門大學發展也得益於“一國兩制”的偉大實踐。過去澳大發展受制於校園的空間窄小、條件不足，2009年全國人大常委會通過了議案，讓澳門大學在橫琴成立新校區，2013年新校區正式啟用。現在澳門大學校園的面積比舊校區大了20倍，也是澳門特區面積的1／30，這不僅使澳大具備了拓展和提升的發展空間，也大大改善了師生的學習和生活環境。澳大發展體現了中央政府的高度重視和關懷，中央政府對澳門特區高等教育事業支持和關懷，也是“一國兩制”在澳門的偉大實踐之一。



國家行政學院國際戰略院院長劉建飛致辭指出，“一國兩制”是伴隨著中國改革開放和中國特色社會主義道路的開辟應運而生的實現國家和平統一的偉大戰略構想。這個構想的形成，是與中國國內政治和對外工作的轉型緊密相關的。實踐證明，“一國兩制”對促進和平統一，促進大陸與台港澳三地和平發展，促進中國與相關國家的關係，都起到了直接的重要作用。而這一切又促進了中國改革開放和現代化建設外部環境的改善，使得中國更加順利的融入開放的世界經濟體系和經濟全球化大潮，進而加快中華民族的偉大復興。在這個過程中，中國與世界的關係也實現了飛躍。中國為世界和平與發展，為人類文明進步作出了更大的貢獻。



劉建飛續指，經過不懈努力，在“一國兩制”框架下，香港、澳門在20年前先後回歸祖國懷抱，祖國和平統一的進程顯著推進。20多年來，“一國兩制”在港澳兩地成功實踐，尤其是澳門，始終保持著經濟繁榮和社會穩定，許多經濟和民生指標都位居世界前列。澳門實踐“一國兩制”的成功經驗，值得認真研究總結。