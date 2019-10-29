蘇基朗：澳門大學發展得益於“一國兩制”

澳門大學副校長蘇基朗（中評社 張心怡攝） 中評社澳門10月29日電（記者 張心怡）由國家行政學院、澳門大學合辦的紀念澳門回歸20周年——“一國兩制”在澳門的實踐與展望學術研討會昨日在澳門大學舉行。澳門大學副校長蘇基朗在開幕致辭中指出，澳門特色的“一國兩制”證明，特區的發展要融入國家發展大局，與祖國內地同步發展、共享進步。澳門大學的發展也得益於“一國兩制”的偉大實踐。



蘇基朗表示，澳門回歸20年，在“一國兩制”方針和澳門特別行政區基本法的引導下，通過中央政府、特區政府與澳門社會的共同努力，創造了經濟繁榮、政治進步、社會穩定、民生改善的歷史。“一國兩制”在澳門的實踐取得了巨大的成就，澳門社會實現了穩健、繁榮、可持續的發展。國家主席習近平在接見侯任澳門特首賀一誠的時候說，澳門回歸20年來的成就，向世界展示了具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐，這個成功實踐用事實來證明，“一國兩制”是完全行得通，辦得到，得人心的。澳門特色的“一國兩制”實踐證明，要保障澳門特別行政區的發展行穩致遠，必須全面、準確地理解和實施“一國兩制”，嚴格按憲法和基本法辦事。澳門特色的“一國兩制”也證明，特區的發展要融入國家發展大局，與祖國內地同步發展、共享進步。



蘇基朗提到，澳門大學是1981年成立的，成立之初叫做東亞大學。經過38年的發展，澳門大學現在已經成為本澳唯一一所綜合性的公立大學，學科門類齊全，具有積極的辦學特色。根據最新的泰晤士高等教育世界大學排名，澳門大學位列全球第301到350位，國際化發展是第九位，亞太區大學排名是第60名。



蘇基朗強調，澳門大學發展也得益於“一國兩制”的偉大實踐。過去澳大發展受制於校園的空間窄小、條件不足，2009年，全國人大常委通過了議案，讓澳門大學在橫琴成立新校區。2013年，澳門大學的新校區正式啟用，現在校園的面積比舊校區大了20倍，也是澳門特區面積的1／30，這不僅使澳大具備了拓展和提升的發展空間，也大大改善了師生的學習和生活環境。澳大發展體現了中央政府的高度重視和關懷，中央政府對澳門特區高等教育事業支持和關懷，也是“一國兩制”在澳門的偉大實踐之一。



“今年12月20日，澳門特別行政區即將迎來回歸20周年紀念日。”蘇基朗說，相信隨著粵港澳大灣區建設深入發展，“一國兩制”及基本法在澳門的實踐也在邁進新的階段。澳門大學將會加倍努力，配合和支持特區政府依法施政，更加全面準確地貫徹實施憲法與基本法，將“一國兩制”的優勢與價值發揮出來，圍繞“國家所需、澳門所長”，緊扣“一中心、一平台、一基地”的發展定位，使特區更好地融入國家發展大局，實現澳門的長期繁榮和穩定。