紀念李大釗同志誕辰130周年座談會在京舉行

中評社北京10月28日電／據人民日報報道，紀念李大釗同志誕辰130周年座談會27日在北京人民大會堂舉行。中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席座談會並講話。



李大釗同志是中國共產主義運動的先驅，偉大的馬克思主義者，傑出的無產階級革命家，中國共產黨的主要創始人之一。1927年4月犧牲。



王滬寧在講話中回顧了李大釗同志的生平業績和卓越貢獻。他表示，李大釗同志是我國最早的馬克思主義傳播者，領導建立北京共產黨早期組織，推動建立全國範圍的共產黨組織，負責黨在北方的全面工作，開展工人運動和反帝反軍閥鬥爭，為黨和人民作出重大貢獻。李大釗同志的奮鬥歷程，同馬克思主義在中國傳播的歷史緊密相連，同中國共產黨創建的歷史緊密相連，同中國共產黨領導的為人民謀幸福的歷史緊密相連。



王滬寧表示，李大釗同志為共產黨人樹立了標杆，是信仰堅定、對黨忠誠，堅守初心、為民造福，勇於擔當、敢於鬥爭，堅持真理、實事求是，清正廉潔、品德高尚的表率。我們要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，學習發揚李大釗同志和老一輩革命家的崇高精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不忘初心、牢記使命，努力創造新時代的輝煌業績。



中共中央政治局委員、中組部部長陳希主持座談會。中共中央政治局委員、中宣部部長黃坤明，中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華出席座談會。



座談會上，中央黨史和文獻研究院院長曲青山、中宣部副部長梁言順、北京大學黨委書記邱水平、河北省委書記王東峰先後發言。（發言摘編見第十版）中央和國家機關有關部門、民主黨派、人民團體、解放軍和北京市、河北省的負責同志，李大釗同志的親屬代表、長期從事李大釗同志生平思想研究的專家學者等參加座談會。



來源：人民日報