2019年世界大學生魔術交流大會閉幕

中評社北京10月28日電／據中國青年報報道，2019年世界大學生魔術交流大會閉幕式暨“融創青春”魔術秀今晚在中國政法大學昌平校區禮堂落下帷幕。這場為期3天的魔術交流大會，由中國雜技家協會、北京市文化和旅遊局、北京市文資辦、北京市文聯、北京演藝集團、北京市昌平區人民政府聯合主辦，北京雜技家協會、中國雜技團、北京市昌平區文化和旅遊局共同承辦。



本屆大會吸引了中國、美國、法國、德國、荷蘭、意大利、西班牙、俄羅斯、白俄羅斯、阿根廷、巴西、古巴、澳大利亞、日本、韓國、馬來西亞、印度尼西亞等18個國家和地區的魔術師、評委、嘉賓和道具商參加，活動直接參與人數達5000人次。



大會期間舉辦的“金長城杯”世界大學生魔術原創精品展演，共有來自中國、法國、西班牙、馬來西亞等7個國家和地區的11名魔術師為觀眾帶來精彩的表演。



最終，來自法國的阿德里安⋅魁林獲得展演金獎，日本的向井健人和平野志步、韓國的吳宗赫獲得銀獎，韓國的金潤熙、俄羅斯的馬克西姆⋅格拉德斯坦、法國的傑徳3名嘉賓獲得銅獎。



除此之外，本屆魔術大會成功舉辦了第四屆國際魔術產業發展高端峰會、中國高校魔術社團聯誼會換屆大會、“魔影重重”大會攝影活動、“魔法種子”故事匯等一系列國際魔術交流活動。



據悉，在大會期間舉辦的國際魔術產業發展高端峰會上，來自國內外的魔術嘉賓、魔術演藝企業、魔術教育機構、魔術餐飲企業、魔術創意產業等代表以“魔術融合創新”為議題，圍繞“魔術”與“吃、住、行、游、購、娛、體、療、學、悟”等內容的結合展開討論。



來源：中國青年報

