陳茂波：經濟已步入技術性衰退

陳茂波（中）表示不排除香港全年經濟可能呈負增長。（圖源：文匯網） 中評社香港10月28日電／據文匯報報道，香港特區政府將於本周四公佈今年第三季經濟增長的評估，財政司司長陳茂波昨日發表網誌指出，經濟增長繼第二季呈按季負增長後，料第三季這情況持續，意味經濟已步入技術性衰退，不排除全年經濟可能呈負增長。他強調，要真正治本，需要社會各界齊心合力止暴、拒絕“攬炒”，而政府亦會盡力研究進一步的紓緩措施。



不排除全年經濟負增長



陳茂波表示，社會風波已持續逾4個月，多個行業為此默默承受極大代價，本港經濟出現負增長的幅度顯著擴大，更甚是目前情況未見起色，要做到原先預期全年經濟增長0%至1%存在極大難度，不排除全年經濟呈負增長。



他明言，本港經濟所受打擊是全方位的，在出口方面，上月商品出口貨值按年跌7.3%，第三季合計跌6.4%，按季跌幅擴大近兩個百分點。若按貨量計算，第三季的跌幅料逾7%，是近10年最大的單季跌幅。



旅遊業方面，訪港旅客人次在7月時跌幅是單位數，8月和9月跌勢轉急，合計跌幅擴大至37%，10月至今情況更惡劣，上半月跌幅擴大至近一半。酒店房間平均入住率在8月按年大跌28個百分點，降至66%。有業內人士指9月至10月所受打擊，是2003年沙士以來最嚴重，部分位處示威區的酒店，入住率更低得驚人。



合力止暴拒“攬炒”方能治本



零售方面，有商舖反映過去數月經常出現被迫半天甚至全天休業，零售業銷貨量跌幅由7月的13.1%，擴大至8月的25.3%，是有紀錄以來最大的單月按年跌幅。近期中小企信心指數反映企業對前景的悲觀程度，預示情況難有起色。政府會盡最大努力保住經濟、保住就業。