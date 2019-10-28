國務院印發《新時代公民道德建設實施綱要》

中評社北京10月28日電／據新華社報道，近日，中共中央、國務院印發了《新時代公民道德建設實施綱要》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。



《新時代公民道德建設實施綱要》全文如下。



中華文明源遠流長，孕育了中華民族的寶貴精神品格，培育了中國人民的崇高價值追求。中國共產黨領導人民在革命、建設和改革歷史進程中，堅持馬克思主義對人類美好社會的理想，繼承發揚中華傳統美德，創造形成了引領中國社會發展進步的社會主義道德體系。堅持和發展中國特色社會主義，需要物質文明和精神文明全面發展、人民物質生活和精神生活水平全面提升。中國特色社會主義進入新時代，加強公民道德建設、提高全社會道德水平，是全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化強國的戰略任務，是適應社會主要矛盾變化、滿足人民對美好生活向往的迫切需要，是促進社會全面進步、人的全面發展的必然要求。



2001年，黨中央頒布《公民道德建設實施綱要》，對在社會主義市場經濟條件下加強公民道德建設提供了重要指導，有力促進了社會主義精神文明建設。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視公民道德建設，立根塑魂、正本清源，作出一系列重要部署，推動思想道德建設取得顯著成效。中國特色社會主義和中國夢深入人心，踐行社會主義核心價值觀、傳承中華優秀傳統文化的自覺性不斷提升，愛國主義、集體主義、社會主義思想廣為弘揚，崇尚英雄、尊重模範、學習先進成為風尚，民族自信心、自豪感大大增強，人民思想覺悟、道德水準、文明素養不斷提高，道德領域呈現積極健康向上的良好態勢。



同時也要看到，在國際國內形勢深刻變化、我國經濟社會深刻變革的大背景下，由於市場經濟規則、政策法規、社會治理還不夠健全，受不良思想文化侵蝕和網絡有害信息影響，道德領域依然存在不少問題。一些地方、一些領域不同程度存在道德失範現象，拜金主義、享樂主義、極端個人主義仍然比較突出；一些社會成員道德觀念模糊甚至缺失，是非、善惡、美醜不分，見利忘義、唯利是圖，損人利己、損公肥私；造假欺詐、不講信用的現象久治不絕，突破公序良俗底線、妨害人民幸福生活、傷害國家尊嚴和民族感情的事件時有發生。這些問題必須引起全黨全社會高度重視，採取有力措施切實加以解決。

