四部委聯合發文：推進農業保險高質量發展

中評社北京10月28日電／據央視網報道，中國銀保監會今天（28日）在官網發布消息——財政部、農業農村部、銀保監會和林草局近日聯合印發《關於加快農業保險高質量發展的指導意見》。



銀保監會表示，《指導意見》從頂層設計上明確了加快農業保險高質量發展的指導思想、基本原則、主要目標、保障措施等，是在新的歷史時期推動我國農業保險改革發展的重要舉措，是今後一段時期開展農業保險工作的根本遵循。



根據《指導意見》，到2022年，要基本建成功能完善、運行規範、基礎完備，與農業農村現代化發展階段相適應、與農戶風險保障需求相契合、中央與地方分工負責的多層次農業保險體系。稻穀、小麥、玉米3大主糧作物農業保險覆蓋率達到70%以上，收入保險成為我國農業保險的重要險種，農業保險深度（保費／第一產業增加值）達到1%，農業保險密度（保費／農業從業人口）達到500元／人。



到2030年，農業保險持續提質增效、轉型升級，總體發展基本達到國際先進水平，實現補貼有效率、產業有保障、農民得實惠、機構可持續的多贏格局。



財政部相關負責人表示，要實現上述目標，2022年我國農業保險保費收入需達到840億元，相當於年均增長10%以上，這一目標基本符合我國農業保險發展規律，且具有一定挑戰性，經過努力預計可如期實現。



來源：央視網