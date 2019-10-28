漢奸黎下令暴徒為選票暫時“收兵”

（圖源：大公報） 中評社香港10月28日電／據大公報報道，“禍港四人幫”之首、壹傳媒創辦人黎智英近日赴美挾洋自重，昨日又作為美國的傳聲筒，以自問自答的形式公開向亂港暴徒教路，要求“千萬不要造成致命暴力”，避免逆轉民情，導致運動失敗云云。本港政界人士狠批黎智英甘當漢奸走狗，配合美國對華政策，根本就是暴亂“大台”，向暴徒發號施令，其最終目的就是為了選舉和奪取特區管治權。



美式民主是顛覆別國毒藥



早前才訪美，為什麼今次再去？



黎智英謬論：香港抗爭運動要持續下去，美國人的支持越強大、關注越多，是很重要的。加上“NBA欺凌事件”，讓美國人覺醒。我這次就是去了解一下美國人民受欺凌的情況。這次意識形態的鬥爭，抱持的正是香港人受西方文明影響的價值觀，這也是西方文明留給我們的遺產，我們與美國人有相同的價值觀，他們的堅持，等於對我們的支持，對我們的運動有很大的鼓舞。



批 駁



港區全國人大代表吳亮星：世界各國的主流價值觀都是積極建設，而非大肆破壞，美國鼓吹的民主亦不能代替香港的獅子山建設精神。至於黎智英形容“NBA事件”是對美國的“欺凌”，那簡直是荒謬！中國人民有權選擇自己喜歡觀看的節目，美國亦然。若按照黎的邏輯，怎不說美國肆意對中國提高商品關稅是欺凌？



美是香港暴亂幕後黑手



示威暴力升級，美國政界對香港抗爭看法有轉變嗎？



黎智英謬論：他們對此非常關注。他們提醒我們別再在武力上升級，但他們亦了解到發生衝突是無可避免的，但千萬不要造成致命暴力，否則會逆轉民情，導致運動的失敗。所以他們都有拍片呼籲大家保持理性，不要急於因為未看到成果而武力升級，不要忘記站在道德高地上忍耐，相信美國對中國的制裁能有效施壓，對爭取到香港普選也更有希望。這就是他們對我們的忠告。