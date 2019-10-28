價格高也得矯正　戴牙套的你選對醫生了嗎

中評社北京10月28日電／ “吃嘛嘛香，身體倍棒”是很多人對健康最樸素的理解和追求。要想吃得香，自然得有一副好牙口。近年來，隨著人們飲食的多樣化、精細化，與牙齒相關的疾病預防和治療越來越受到重視。但由於口腔治療部分項目無法“走醫保”，導致價格“酸爽”，比如牙齒矯正。



據近期的中國新聞社旗下中新經緯客戶端報道，牙齒矯正的治療費用通常與消費者個人的牙齒畸形程度及所選用的牙套材質等有關。



牙齒矯正主要針對錯公式畸形、牙齒不整齊等情況，醫學上通常稱為口腔正畸。那麼，在考慮這項價格“酸爽”的治療手段時，如何確定是否需要進行正畸？不矯正可能會帶來哪些風險？又該如何挑選治療醫師和機構？



不只是為了美，牙齒不齊會影響正常生活



一位公立醫院的正畸專家在接受科技日報記者採訪時表示，錯（牙右加合）畸形所造成的不良影響主要包括四類。首當其衝的是口腔健康會受到不良影響。牙齒不齊會給刷牙帶來困難，容易造成齲齒、牙周病等情況，導致牙齒早失。



牙齒功能也可能會受到影響，如上下牙咬合效果不好，喪失切咬的功能，甚至連吞咽或發音功能都會被波及。



更嚴重的情況還有，有的錯（牙右加合）畸形如果不及時採取干預措施，還可能影響頜面部的發育，如前牙反（牙右加合），即人們俗稱的“地包天”，可能會影響上頜骨的發育，造成臉頰凹陷，形成“月牙臉”。



此外，還有部分口腔畸形的情況雖不伴有嚴重的功能障礙，但確實影響美觀，如牙齒參差不齊、齙牙，上頜發育不好導致上嘴唇的唇紅露不出來或下頜後縮等等，繼而可導致相應的心理問題，影響患者的正常工作、學習和生活。