小蔣吹台青當年看上他　許水德米壽談感恩

前“總統府資政”許水德新書發表會。（中評社） 中評社台北10月28日電／藍營大老許水德今天舉辦《感恩的故事─許水德八十八歲憶往》新書發表會，他以自己早年悟出的“水車哲學”表示，唯有兼顧理想與現實，腳踏實地，不斷努力，事情才能夠圓滿順利進行。前國民黨主席吳伯雄還當場為許水德高歌一曲“感恩的心”。



許水德1931年生，原籍澎湖縣，生於高雄市，畢業於台灣師範大學。歷任高雄市長、台北市長、“內政部長”、駐日代表、中國國民黨秘書長、“考試院長”、世新大學董事等要職。許水德是蔣經國在政治上起用的第二批台灣本省籍青年，自創水車哲學。



今年是許水德滿88歲的米壽，前國民黨主席吳伯雄、前“立法院長”王金平、“監察院院長”張博雅、工業總會名譽理事長許勝雄、前公視董事長吳豐山、民視主持人胡忠信等眾多政界友人、企業界人士蒞臨現場，聆聽許水德的人生哲學。



許水德致詞時表示，非常感恩國民黨政府推動教育機會均等，使他能向上求學，直到公費留學；公平考試制度，讓他曾參加普考、高考，一路做到特任官。他也特別感念蔣經國與李登輝的提拔，歷任的長官都放手讓他發揮。



許水德談到他的太太不嫌棄他窮困的背景，勇敢地嫁給他，除了照顧兩個雙胞胎外又兼任教職，始終無怨無悔地支持，是他人生最重要的後盾。



吳伯雄致詞時笑稱當年的青年才俊，大家都已變成八旬老翁，他認識許水德數十年，許水德全身上下都是感恩的細胞，吳伯雄還當場為許水德高歌一曲“感恩的心”。



王金平提到，許水德的一生是個異數，自己當年能當上“立法院副院長”也仰賴許水德的栽培， 在各方面給他最大的支持，讓他感念至今。



關中也說，許水德人生最大成就是對他人的照顧，最大的快樂是知足與感恩。



許水德50年公職生涯，曾任“考試院長”、“內政部長”、駐日代表、台北市長、高雄市長等重要職務。

