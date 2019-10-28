美國呼籲伊拉克放棄暴力行動

中評社香港10月28日電／美國國務院發言人摩根.奧塔格斯發表書面聲明稱，美國呼籲被抗議活動席捲的伊拉克放棄採取暴力行動，對一系列媒體遭到強行關閉表示擔憂。



衛星新聞消息，奧格塔斯表示：“美國正密切關注伊拉克局勢，呼籲各方放棄長期暴力。我們向本週末示威活動遇難者的家屬表示慰問。”



奧格塔斯表示：“美國對強行關閉媒體和審查抗議活動的報道情況深表關切。”她補充道，美國珍視伊拉克的新聞和集會自由。



發言人還表示，“美國會繼續支持伊拉克政府和伊拉克人民”。



伊拉克總理阿德爾·阿卜杜勒·馬赫迪下令在巴格達多地部署反恐力量，以便在大規模抗議活動背景下保護國家機構。



路透社早些時候援引伊拉克安全領域消息人士的話報道稱，阿卜杜勒·馬赫迪責成伊拉克精英反恐部隊指揮官“採取一切必要措施”以制止在巴格達的抗議活動。



伊拉克維權人士週六聲稱，在為期兩天的反政府抗議活動中，該國有63人死亡，2500余人受傷。



示威者要求政府下台、打擊腐敗、解決失業問題、改善人民生活條件。伊拉克總理此前宣佈，計劃對政府進行人事調整，修改選舉法。但他同時表示，整個政府下台將使國家陷入混亂，再度引發抗議示威。此前伊當局對爆發抗議活動的各省進行了安全機構領導層調整。