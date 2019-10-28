鋼鐵產能過剩全球論壇部長級會議在東京召開

鋼鐵產能過剩全球論壇第三次部長級會議與會國代表集體合影留念。（李沐航 攝） 中評社北京10月28日電／2019年10月26日，鋼鐵產能過剩全球論壇第三次部長級會議在日本東京召開。中國商務部部長助理李成鋼應邀參加會議。



中方表示，中國鋼鐵去產能最多、貢獻最突出。中國以真誠和合作精神參加論壇，是論壇成員中唯一設定去產能目標，並主動採取切實措施去產能的國家。2016年以來，中國削減鋼鐵產能1.5億噸以上，是全球削減鋼鐵產能的114%。為此，中方僅安置鋼鐵工人就達28萬人，超過美歐日各自鋼鐵就業總人數。目前，中國鋼材市場狀況明顯改善，粗鋼產能利用率已回歸80%以上合理區間，為全球鋼鐵產業健康發展做出了巨大貢獻。



中方強調，中國鋼鐵生產主要滿足國內市場需求。雖然中國鋼鐵產能和產量占全球一半，但中國鋼鐵的消費量也接近全球一半，目前產量的93%用於滿足國內市場的需求，鋼材出口占產量的比例只有7%，沒有衝擊國際市場。



中方指出，產能過剩是全球面臨的共同挑戰，本輪鋼鐵產能過剩的根本原因是2008年國際金融危機引發的全球經濟衰退和鋼鐵需求下降。產能過剩是經濟發展中的普遍性、周期性、結構性問題。各方應客觀地、歷史地、公正地看待金融危機背景下的全球鋼鐵產能過剩問題，並應遵循“全球挑戰，集體應對”的原則，共同採取措施加以應對，這是G20杭州峰會以來領導人的共識。



中方重申，中國政府支持鋼鐵產業發展的相關措施符合世貿規則，沒有扭曲市場，也沒有導致產能過剩。從論壇上各成員分享的政策措施信息來看，中方的這些支持措施也是許多成員曾經採取或正在採取的。



中方認為，論壇到期結束有充分的依據和理由。論壇工作職責文件規定，論壇期限為3年，在全體成員協商一致基礎上，可以延長。G20大阪峰會並未授權論壇延期，此次部長級會議也未就論壇延期達成共識。因此，論壇期滿，自然結束。



中方對論壇未能就部長報告達成協商一致表示遺憾。儘管如此，中方願以開放的態度與有關方開展交流與合作。論壇如期結束後，鋼鐵行業有關問題可通過產業界既有渠道討論，也可在雙邊討論鋼鐵貿易相關問題。



原標題：鋼鐵產能過剩全球論壇第三次部長級會議在日本東京召開



（來源：人民網－日本頻道）