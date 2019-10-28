人民日報：為中日關係發展夯實基礎

中評社北京10月28日電／以“新時代、新期待——中日在維護亞洲及世界和平與發展中應承擔的責任”為主題的第十五屆“北京—東京論壇”10月26日至27日在北京舉行。論壇由中國國務院新聞辦公室、日本外務省支持，中國外文局和日本言論NPO共同主辦。



國務委員兼外交部長王毅出席論壇開幕式並致辭。他說，作為世界上第二、第三大經濟體和擁有重要地區與國際影響的大國，中日之間擁有越來越多的共同利益和關切，承擔著越來越重的共同責任和使命。我們要以兩國領導人重要共識為指引，為中日關係發展夯實基礎，增強動力，排除干擾，開辟新時代兩國關係的美好前景。



日本外務省大臣茂木敏充在向論壇發來的賀詞中表示，日中兩國共同肩負著維護亞洲及世界和平與繁榮的重大責任。面對諸多全球性問題，兩國應當攜手貢獻力量，這符合國際社會的期待。希望進一步加強兩國間的高層往來，妥善處理分歧，推動日中關係進入新階段。



“當前，加強和維護戰後國際秩序，構建多邊框架，發展自由經濟，符合世界整體利益，符合亞洲地區利益，也符合日中兩國利益。”日本前首相福田康夫在開幕式致辭中說，日中兩國作為世界主要經濟體，為此積極行動、互相合作既是兩國的現實需要，也是時代的強烈要求。福田康夫高度評價習近平主席提出的共建人類命運共同體理念。他表示，日中雙方要為國際社會提供公共產品，而不僅僅只著眼於本國利益。日中雙方有責任為貫徹國際社會的理念和原則制定相應的規則和機制。



國務院新聞辦公室主任徐麟在發言中指出，站在新的歷史起點上，如何構建契合新時代要求的中日關係，這是兩國領導人和兩國人民交給我們的時代命題。我們要把握時代潮流，在未來的展望中描繪新時代中日關係發展的藍圖；不忘友好初心，在歷史的鏡鑒中夯實新時代中日關係發展的基礎；加強互信互利，在當下的合作中增添新時代中日關係發展的動力。



日本駐華大使橫井裕在致辭中認為，新時代的日中關係不僅限於兩國雙邊，日中對亞洲與世界和平繁榮負有艱巨責任，兩國應共同攜手為解決地區和國際社會問題作出貢獻。

