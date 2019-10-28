日本青年女畫家山田夕香琳個人畫展在上海舉行

（來源：人民網） 中評社北京10月28日電／日前，以“向新世界的邀請”為主題的日本青年女畫家山田夕香琳個人畫展在上海華萃藝術中心舉辦，當天民建中央畫院院長周鳴秋、日本駐上海總領事館首席領事等等力先生、前上海市副市長劉振元、吉林商會代表孫鐵騎及在上海的日本企業商會等120多位中日嘉賓應邀出席了開幕儀式。



上海華萃藝術中心楊懿嘉館長在致辭中表示，邀請日本青年女畫家山田夕香琳舉辦畫展，旨在借其獨特的女性視角，展現世間的美好時刻，並希望通過此類畫展促進中日兩國民間文化藝術的更多交流。



日本駐上海總領事館首席領事等等力先生致辭時對山田夕香琳個人畫展的舉辦予以了熱烈祝賀，他表示中日文化交流源遠流長，2019年又是中日青少年交流促進年，希望今後中日兩國之間展開更多的青少年交流活動。



山田夕香琳接受採訪時表示，希望通過自己的作品，讓人們重新體會到平淡生活中的幸福，以及喚醒現代社會中由於快速進化的科技而鈍化的身心，並希望能以畫為媒，促進中日文化交流。



此次出展的作家山田夕香琳於2018年以”Find the sparkling moment in life”開始繪畫生涯，曾受邀請參加東京日中友好會館美術館舉辦的上海海派藝術家繪畫展，同時在日本開辦個人畫展。



據介紹，本次畫展的場館布置融入了日本花道插花和置景藝術等多種立體平面元素交融的新風格，形式上別出心裁，視覺上極富清新淡雅之感，讓人仿佛置身於自然界之中。



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