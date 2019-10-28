巴格達迪死後，特朗普迎來盆盆涼水！

RT報道截圖（圖源：環球網） 中評社北京10月28日電／據環球網報道，美國總統特朗普27日官宣“大事”：極端組織“伊斯蘭國”（IS）頭目巴格達迪已死，他還感謝俄羅斯、土耳其等國提供幫助。然而，據“今日俄羅斯”（RT）報道，俄羅斯國防部發言人科納申科夫27日就此事表示，沒有可靠證據證明美軍成功突襲了巴格達迪。



“現在對於（美方行動的）確切事實，尤其是它的成功，（俄羅斯）存在合理的疑問和質疑。”科納申科夫表示。



RT稱，莫斯科方面表示，美國26日對巴格達迪發動突襲時，俄方沒有在敘利亞西北部伊德利蔔地區觀測到美軍的空襲行動。報道提到，俄方還質疑巴格達迪出現在伊德利蔔省的可能性，因為該地區由另外一個極端組織“基地”組織分支“支持陣線”（Jabhat al－Nusra）控制，而這個組織一直是IS的“仇敵”。



不僅如此，科納申科夫還表示，在大馬士革和俄軍共同努力下，IS組織已於2018年被擊潰，巴格達迪被殺死“對敘利亞作戰局勢或針對伊德利蔔殘餘恐怖分子的行動沒有影響”。



報道還提到，法國國防部長弗洛朗絲⋅帕利也對美方此次行動的重要性表示質疑。帕利表示，美方此次突襲巴格達迪只標誌著“恐怖分子（巴格達迪）的提前‘退休’，而不是該組織提前‘退休’”。



另外，英國首相約翰遜也對此評價說，“巴格達迪之死是我們反恐鬥爭中的一個契機，但對抗IS的戰鬥還沒有結束。”



國際上受到質疑的同時，特朗普在自家後院也沒落得“好名聲”。



RT報道稱，美國眾議院議長佩洛西斥責總統並抱怨說，對巴格達迪的行動“（先）通知的是俄羅斯人，而不是國會高級領導層”。