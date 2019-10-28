柯文哲：民進黨“治國”不怎樣　選舉還是一流

中評社台北10月28日電／隨著選戰逼近，民進黨與民眾黨幾乎日日交鋒。民眾黨主席柯文哲今天說，“民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流”，並指考第一名的條件是第二名考差，但不是偷走第二名的橡皮擦或拿走鉛筆。



中央社報道，台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲上午出席2019台北大縱走攝影比賽頒獎典禮暨步道成果展，並接受媒體訪問，談論明年“總統”暨“立委”選舉相關議題。



面對第三勢力來勢洶洶，民進黨“立委”席次可能下修，台北市更要保住2席“立委”以及合作的1席；而隨著選舉時程接近，民進黨與民眾黨交火更是日益頻繁，“立委”李俊俋直言，民眾黨沒有提出政策與理念。



柯文哲說，“民進黨‘治國′不怎麼樣，選舉還是一流”，指自己曾研究過2016年選舉民調，當時時代力量在投票前一週還有14%至16%，選完剩下6%，儘管不喜歡選舉這種專業，但有時還是滿欽佩的。



對於民進黨批評，他則說，“有時候認真做事，選民自然會支持；你不認真做事，每天攻擊別人”，指考第一名條件是第二名考得比較差，但不能偷走第二名的橡皮擦或拿走鉛筆，導致第二名考不好。



他說，民眾黨慢慢會推出政策，“這國家需要的是導正”，並舉台灣與新加坡相較，認為台灣人並沒有比新加坡人笨與不努力，所以必須承認，台灣在過去20年來不進步的原因是內耗，“是非對錯大家都曉得，可是常常就是對的事情沒有人做，錯的事情一直在做”。



針對海選不分區“立委”，柯文哲說，43人全部面試完後，經過討論，會再與現有的人做綜合考量，排序也能調整，會共同討論。



而鴻海創辦人郭台銘的“郭家軍”、永齡基金會副執行長蔡沁瑜、永齡基金會顧問郭昕宜及苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺表態不選，柯文哲說，“絕對跟我無關”，指最大關說力量不是來自他，而是藍營的請託。



另外，國民黨“總統”參選人韓國瑜幾乎一天一政見，柯文哲認為，“有時候不要講，反而民調會比較高”。