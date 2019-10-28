日本在颱風博羅依風災死者半數在車中遇難

中評社香港10月28日電／共同社28日採訪日本福島、千葉縣等獲悉，因今年第21號颱風“博羅依”及低氣壓帶來的暴雨在該兩縣死亡的10人中，有5人是在乘車轉移時遇難。車輛被水淹沒，或是被沖走。失蹤的2人中也有1人是乘車者。在第19號颱風“海貝思”時，在車裡遇難者也達到約3成。專家指出：“在災害發生前完成轉移很重要。”



共同社消息，兩縣的災害對策總部等稱，千葉縣因道路漫水被淹沒的車輛內及其附近發現了3名男性的遺體。還有男性連同車輛被衝到河裡死亡。在福島縣相馬市，一對母子（61歲和38歲）乘坐的微型車可能被沖走，母親的遺體已被找到，兒子處於失蹤狀態。



其中，千葉縣長柄町的鶴岡成夫（54歲）25日下午去托育機構接長子（6歲）途中，在橋上連同車輛被濁流沖走。該町的岩瀨長壽（88歲）為了避難而駕車前往位於高處的兒子家時，中途與兒子聯繫稱“被困在車裡無法動彈”，之後在浸水的車內被發現。



在颱風“海貝思”災害時，87名死者中，在車裡被捲入洪水等的達到25人，約佔3成。



千葉縣彙總的海嘯時避難計劃指針指出，如果水深達50厘米以上，“就會陷入被困車內、車輛漂浮被沖走的非常危險狀態”。日本氣象廳也要求在1小時降雨量超過50毫米的大雨時，避免乘車。



東京女子大學名譽教授廣瀨弘忠（災害風險學）表示：“雨中帶著老年人、小孩長途轉移只能使用汽車。重要的是時機，應該根據行政部門的提醒，儘早完成避難和轉移。如果晚了就不要外出，請呆在建築物的上部樓層”。