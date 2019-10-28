美軍神秘空天飛機在軌飛行兩年多後返回地球

中評社北京10月28日電／美國空軍的神秘空天飛機X－37B于27日成功返回地球，創紀錄地在軌飛行780天。這已是X－37B第五次完成太空任務，外界對相關任務的真實意圖一直猜測不斷。



新華社報道，美國空軍27日發表聲明說，X－37B已於當天凌晨3時51分（北京時間15時51分）在佛羅里達州肯尼迪航天中心成功著陸。美國空軍部長芭芭拉·巴雷特在此聲明中表示，X－37B繼續展示了可重復使用的空天飛機的重要性，提高了美國的太空能力。



X－37B是波音公司製造的無人駕駛空天飛機，外形與航天飛機類似，但體積約為航天飛機的四分之一，部分電力來自太陽能。這種飛行器由火箭送入太空，返回時則像飛機那樣在跑道上滑行降落，可重復使用。



自2010年首飛以來，X－37B已執行5次在軌飛行任務，每次任務時間都在延長，分別超過200天、400天、600天和700天。始於2017年9月7日的第五次飛行將其總計在軌飛行天數增至2865天。



聲明援引美國空軍快速能力辦公室主任蘭迪·瓦爾登的話說，X－37B不斷突破極限，它不僅實現了迄今最長的一次飛行，還成功完成了所有任務目標，包括開展空軍研究實驗室的實驗、釋放小型衛星等。



聲明說，X－37B項目的獨特之處在於它可以在太空中測試新係統並將其帶回地球，使美國更高效地發展太空能力，維持其在太空領域的領先地位。



由於美國空軍就X－37B項目披露的信息有限，外界對X－37B在太空到底做了什麼一直猜測紛紛。有人認為它是秘密的太空武器，也有人認為它是太空間諜活動的平台。



聲明還說，美國空軍計劃于2020年第六次發射X－37B空天飛機。