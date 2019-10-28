福特號航母無法作戰　美擔憂“航母空窗期”

（圖源：環球網） 中評社北京10月28日電／據環球時報報道，在經過了長達15個月的維護和升級後，美國最新航母“福特”號於25日離開船塢，開始最新一輪海試。然而與之前海試時萬眾期待不同的是，“福特”號此次出海籠罩在輿論的批評和質疑中。五角大樓最擔心的是，這艘問題不斷的新型航母始終無法形成戰鬥力，已經讓美海軍全球部署計劃到處出現“空窗”。



美國“任務與目標”網站26日稱，這艘美國海軍最昂貴的戰艦終於開始了2018年7月以來的第一次出海。報道稱，由於採用太多高科技，“福特”號服役時諸多設備並未完工，並在後續測試中不斷暴露出新問題，直接導致新航母無法按計劃在2018年部署。五角大樓原先規劃，作為美國海軍40年來全新研製的唯一一型航母，“福特”級應該逐步替換日益老舊的“尼米茲”級航母，但這個計劃已經被嚴重推遲。美海軍承認，“福特”號可能要到2024年才能實戰部署。尤其讓美國海軍擔憂的是，“福特”號的延遲服役讓美國海軍航母部署出現“空窗期”。美國海軍理論上有11艘航母在役，但“福特”號遲遲難以到位，現役10艘“尼米茲”級航母中也有多艘因過度使用，急需維修保養而無法出動。據統計，2017年以來，美國航母在中東海域多次長時間缺席，2018年美軍在西太平洋更是有超過70天沒有航母可用。



（來源：環球時報）