國際銳評：保持相向而行　朝達成協議繼續邁進

中評社北京10月28日電／據中央廣播電視總台報道，中美經貿高級別磋商雙方牽頭人25日通話，同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。這是對兩周前新一輪中美經貿高級別磋商成果的具體落實，表明雙方朝著簽署階段性協議的目標繼續邁進一步，回應了市場期盼。



兩周前，新一輪中美經貿高級別磋商在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定重要基礎。兩周來，雙方經貿工作團隊保持密切溝通和磋商，按照上輪高級別磋商達成的共識加緊工作。此次牽頭人通話傳遞的信息，表明雙方工作層馬不停蹄、相向而行的磋商已取得成效。



中美要達成經貿協議，關鍵是在平等和相互尊重的基礎上，照顧彼此核心關切。中方正用實際行動解決美方在農產品採購、芬太尼管控等領域的核心關切。同時中方有三個核心關切，即取消全部加征關稅、貿易採購數據符合實際、文本平衡性。此次雙方牽頭人通話同意妥善解決各自核心關切，意味著雙方要共同努力清除實現目標的最主要障礙，這顯然有利於增進互信，推進磋商。



本次雙方牽頭人通話還確認部分文本的技術性磋商基本完成，確認就美方進口中國自產熟制禽肉、鮎魚產品監管體系等效以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。這是一個非常重要的進展，表明雙方正在解決一些技術性問題，朝著共同目標往前推進，進一步為簽署階段性協議奠定了基礎。



在本次通話中，雙方牽頭人還確認將於近期再次通話，在此期間工作層將持續抓緊磋商。這為下一階段工作明確了方向，起到承前啟後的作用。可以預見，雙方經貿團隊接下來將會繼續加班加點、緊鑼密鼓地工作，節奏更快，朝著簽署階段性協議的目標衝刺。



經過一年多談談打打，中美雙方重回解決問題的正軌很不容易。當前中美經貿磋商進入關鍵階段，雙方都應把握來之不易的機遇，以生產者、消費者利益為優先考慮，堅持求同存異，保持相向而行，努力創造良好環境，給合作一端加碼，給分歧一端減重，朝著達成協議的目標不懈努力。



在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，中美雙方再接再厲，就有可能達成一個有利於雙方，也有利於世界的經貿協議。



（來源：中央廣播電視總台）