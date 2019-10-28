A股放量上行　“區塊鏈”成市場熱點

中評社北京10月28日電／本週首個交易日，A股放量上行，其中深市三大股指漲幅均超過1%。“區塊鏈”成為市場熱點，相關概念股紛紛漲停。



新華社報道，當日上證綜指以2958.69點小幅高開，早盤下探2956.96點後開始穩步上行，尾盤以接近全天最高點的2980.05點報收，較前一交易日漲25.12點，漲幅為0.85%。



深市三大股指表現相對較強。深證成指收報9801.87點，漲141.43點，漲幅為1.46%。創業板指數和中小板指數分別收報1704.42點和6270.07點，漲幅達到1.74%和1.72%。



股指上行帶動滬深兩市個股普漲，告跌品種總數不足600只。不計算ST個股，兩市近150只個股漲停。“區塊鏈”成為市場熱點，漲停個股中相當比例為相關概念股。



科創板迎來新股N申聯，首日漲幅高達318.30%。其餘個股中，除天準科技外均錄得不同漲幅，其中海爾生物大漲27.7%，福光股份漲停。



大部分行業板塊隨股指收漲。受區塊鏈概念升溫帶動，IT、軟件服務、互聯網板塊漲幅均高達5%以上。生物科技、電信服務板塊漲幅也超過了4%。牧漁、銀行、機場服務板塊逆勢收跌，幅度都不足1%。



滬深B指雙雙上行。上證B指漲0.83%至265.81點，深證B指漲0.87%至917.92點。



滬深兩市分別成交1988億元和3215億元，總量突破5200億元，較前一交易日明顯放大。