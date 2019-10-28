玻利維亞當選總統拒絕“政治協商”

埃沃·莫拉萊斯（圖源：搜狐） 中評社北京10月28日電／據新華社報道，玻利維亞當選總統埃沃·莫拉萊斯26日明確拒絕與競爭對手、中間黨派和右翼政黨候選人卡洛斯·梅薩“政治協商”。



依據這一中美洲國家最高選舉法院發布的計票結果，莫拉萊斯的得票率沒有過半，但超過得票率第二的梅薩10個百分點。按照法律，選舉無需進入第二輪，莫拉萊斯直接當選。



【拒絕協商】



玻利維亞20日舉行總統選舉，在計票接近尾聲時，莫拉萊斯得票率大幅上升，最終以得票率47.08%把與前總統梅薩的差距鎖定在10%以上。梅薩得票率為36.5%。



梅薩26日聲明“拒絕並無視全國範圍內計票結束，理由是那是舞弊和違反民意的結果”。



莫拉萊斯隨後在中部科恰班巴省發表講話，呼籲敗選一方尊重憲法，接受現實。“我想告訴大家：這裡不會有政治協商，這裡尊重憲法，尊重在最近這一場全國選舉中勝出的政黨，我希望玻利維亞右翼明白這一點。”



一般而言，選舉政治中的政治協商意味著分享權力。



總統選舉20日開始以來，玻利維亞發生持續一周示威，莫拉萊斯和梅薩兩個陣營的支持者一度爆發衝突。



【歡迎審驗】



這次當選是莫拉萊斯第四屆總統任期。前三次選舉中，他在首輪投票中直接當選，2005年成為玻利維亞獨立後首名印第安人總統。