英兩黨致信歐洲理事會主席以求延期“脫歐”

鮑里斯·約翰遜（圖源：搜狐） 中評社北京10月28日電／據新華社報道，英國蘇格蘭民族黨和自由民主黨26日聯合致信歐洲理事會主席唐納德·圖斯克，期望圖斯克同意延期英國“脫歐”期限至2020年1月31日。



蘇格蘭民族黨主張“留歐”，先前明確拒絕支持政府提前選舉議會的動議。不過，路透社報道，這一政黨和自由民主黨26日發出“信號”：只要剝離議會選舉與“脫歐”立法，可以支持12月12日提前選舉。



蘇格蘭民族黨和自由民主黨在給圖斯克的信中說，“我們相信，這是化解（英國）議會現有僵局的唯一途徑，也是讓英國和歐盟不論以何種方式向前邁進的唯一途徑。”英國媒體報道，這兩個黨派更傾向12月9日舉行議會選舉。



主要反對黨工黨說，一旦排除“無協議脫歐”風險，將支持議會提前選舉。不過，工黨內部看法有分歧。



英國首相鮑里斯·約翰遜提議12月12日舉行議會選舉，需要獲得三分之二以上議會下院議員支持才能實現。按約翰遜的說法，如果議會通過這一提議，議員們將有更多時間審議和表決英歐雙方達成的新版“脫歐”協議。



英國原定10月31日脫離歐盟，但下院先前為防止無協議“脫歐”而通過一項修正案，迫使約翰遜致信歐盟、尋求再度推遲“脫歐”。



（來源：新華網）