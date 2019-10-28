綠委批韓政見　藍黨團回敬8個字批蔡執政

國民黨團召開“執政大跳票，韓策2週勝蔡混4年”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月28日電（記者 張嘉文）針對民進黨“立委”大肆攻擊中國國民黨2020參選人韓國瑜所提政策主張是“胡謅”，國民黨“立法院”黨團今下午召開記者會駁斥，蔡政府執政瞎混近4年，只能用“無能、傲慢、濫權、酬庸”八個字形容，毫無值得可以檢視的政績，不思自我檢討，還好意思說嘴韓國瑜，韓短短幾週所提出的，都是福國利民政策的新思維。



今天下午國民黨團的“執政大跳票 韓策2週勝蔡混4年”記者會，是由總召曾銘宗和黨籍“立委”童惠珍在黨團記者室一同召開。



曾銘宗細數蔡政府“失政”，外交上，蔡政府執政3年斷了7個國家，6個非邦交國駐館被迫更名或遷館，1個非邦交國從台灣撤館，無法參加WHA、國際民航組織，相較國民黨執政時期以“中華台北”參加WHA被民進黨罵賣台，結果呢？民進黨執政後根本被屏除大門外。在民生經濟上，“一例一休”紛亂不休，一年2次修惡，勞權倒退，導致雇主、勞工、民眾3輸局面。



曾銘宗說，猶記得當時在修一例一休時，民進黨團幹事長吳秉叡曾揚言，不支持一例一休可以不要票投民進黨，如此囂張的說法，請民眾一定要記得“可以不要票投民進黨！”



童惠珍則抨擊，蔡政府不斷以抹黑、造謠、誤導的方式，攻擊韓國瑜所提出的各項政策，以韓國瑜所提出幫助青年學子到國外遊學的政策為例，提出的是“經費我來想辦法”，而非綠營網軍、民代所稱的“免費”，抹黑成韓國瑜亂開支票、空口說白話的假象，當韓陣營進一步說明、補充政策時又抹黑成髮夾彎。



另一個例子是故宮數位化展出。童惠珍說，2003年故宮的確是開始著手進行數位化展出工作，但是目前的達成率26.94%，韓國瑜的政策是加快腳步完成全面數位化，但綠營網軍仍然抹黑、打臉。難道所有的候選人都沒有願景嗎？候選人提出願景，接著透過目標、計劃、預算、執行和考核來完成一個完整的政策，難道蔡政府只有口號、髮夾彎，連願景都懶得提了嗎？只要道不同就非理性反駁對手。