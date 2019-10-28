韓國瑜推雙語教育　彰化阿公也知道

彰化社頭劉昌勇肩上坐著三歲孫女劉善心，專程來看韓國瑜。（中評社 黃文杰攝） 中評社彰化10月28日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜28日狂掃大彰化地區，每到各地都掀起一股熱潮，尤其彰化傾聽之旅第一天，星期一非假日，照樣有大批韓的支持者跑來挺韓國瑜，他們對於韓提出各種政策相當掌握。



韓國瑜來到社頭鄉舊社天門宮參香，彰化社頭，人口才四萬多人，宮廟旁都跑出來，韓國瑜還因為行程延誤，比預定時間晚了半小時，照樣受到挺韓支持者瘋狂歡迎。



中評社在舊社天門宮廟埕，採訪50多歲的劉昌勇，肩上坐著三歲小孫女劉善心，可以看到彰化鄉下，年輕人外出工作，幼童多半交給長輩照顧。



蔡英文日前才來社頭鄉舊社天門宮參香，前腳剛走，韓國瑜緊接也來，似乎“拼人氣”，問到上次是否也來看蔡英文？劉昌勇反問“為何要來看？”他力挺韓國瑜。



劉昌勇感嘆，蔡政府上台之後，做的真的不好，以“新南向”政策為例，竟然為了南向政策，找來許多東南亞學生來台灣讀書，台灣小孩反而沒有補助。要知道，這些補助拿的都是台灣人繳的稅金，他弟弟小孩讀書，結果打工都沒有打工機會，因為都給東南亞學生。



說著說著，劉昌勇說出他對韓國瑜的期許，他支持韓國瑜的雙語教育，希望“我的孫都享受得到”，可以國際接軌，手指著肩膀上的小妹妹，小妹妹似懂不懂，卻是開心揮舞青天白日旗，跟著喊“韓國瑜”。



被問到是否有親人在高雄？不然怎清楚韓國瑜在高雄市長的政策推動？



劉昌勇說，現在網路這麼方便，都可以查到或關心韓國瑜提出的政策，他也認為網路抹黑韓國瑜太厲害，其實他在彰化，都知道韓國瑜“真的有在做事”。