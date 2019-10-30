ECFA對台灣經濟影響幾何？周小柯答中評

北京聯合大學台灣研究院助理研究員周小柯（中評社圖片） 中評社北京10月30日電（記者 李娜）針對近期蔡英文當局抹黑兩岸經濟合作框架協議（ECFA），稱取消ECFA對台灣外貿影響也就5%左右的言論，北京聯合大學台灣研究院助理研究員周小柯接受中評社採訪時表示，如果ECFA中斷會使得台灣經濟處於被邊緣化的尷尬境地，廣大台商也難以整合利用兩岸資源在全球價值鏈重構中實現價值鏈攀升。對兩岸經貿交流來說，周小柯認為則是“先破後立”。ECFA中斷短期內使得兩岸經貿制度化交流合作受阻，衝擊台灣經濟增長，中長期會影響到台灣經濟能否再度振興，這種“破”會通過就業、收入和消費等傳導到家庭和居民，使得廣大台灣同胞充分認識到兩岸經貿發展與他們日常生活的息息相關，從而有利於形成一種推動兩岸經貿在更高層次上大發展的氛圍，並進一步推動兩岸經濟制度化合作實現跨越式發展，最終達到“立”的客觀效果。



ECFA對台灣經濟發展形成了有力支撐



周小柯指出，ECFA是兩岸遵循WTO規則，結合兩岸經濟發展的特點簽署的一項框架性、階段性經濟協議，參照WTO階段性協議《紡織品與服裝協議》十年有效期的先例，明年ECFA可能面臨到期問題。



周小柯表示，ECFA簽署生效以來，在貨物貿易早期收獲、服務貿易早期收獲、投資保護與促進、產業合作、海關合作、中小企業合作等方面都取得了積極進展。ECFA促進了兩岸貿易便利化，兩岸貿易額先後於2006年、2011年和2018年突破1000億美元、1500億美元和2000億美元；大陸對台貿易逆差也不斷擴大，2013年、2014年、2017年和2018年的逆差額均在1000億美元以上，2018年逆差額達到1289.51億美元，對台灣經濟發展形成了有力支撐。ECFA給廣大台灣企業和台灣同胞帶來了實實在在經濟利益，僅在貨物貿易領域，截至2019年6月底大陸對台減免關稅累計就達到375.3億元人民幣。



延續ECFA，周小柯表示，這意味著兩岸經貿交流制度化長效合作機制的形成和不斷完善。ECFA的續不僅是形式上的延續，更重要的是內容上的不斷豐富和發展，這意味著兩岸經貿交流制度化的持續向前推進，不斷從正向影響台灣經濟的發展和台灣同胞的利益。在此基礎上，兩岸經濟合作將穩步邁向經濟一體化。

